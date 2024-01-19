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Futbola

Bigarren Mailako golak

Hypermotion Ligako 23. jardunaldiko partida guztietako golak

EITB MEDIA

Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako hogeita hirugarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.

  • Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

    Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikus ditzakezu Hypermotion Ligako 2023-2024 denboraldiko hogeita hirugarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.

23. jardunaldia

Zaragoza-Andorra (Atzeratuta)

Albacete-Alcorcon

Amorebieta-Eldense

Espanyol - Vila-real B

Tenerife-Sporting

Racing Ferrol-Oviedo

Racing Santander-Cartagena

Mirandes-Levante

Huesca-Eibar

Elx-Valladolid

Leganes-Burgos

 

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