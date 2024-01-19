Futbola
Bigarren Mailako golak
Hypermotion Ligako 23. jardunaldiko partida guztietako golak
EITB MEDIA
Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako hogeita hirugarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.
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Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikus ditzakezu Hypermotion Ligako 2023-2024 denboraldiko hogeita hirugarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.
23. jardunaldia
Zaragoza-Andorra (Atzeratuta)
Albacete-Alcorcon
Amorebieta-Eldense
Espanyol - Vila-real B
Tenerife-Sporting
Racing Ferrol-Oviedo
Racing Santander-Cartagena
Mirandes-Levante
Huesca-Eibar
Elx-Valladolid
Leganes-Burgos