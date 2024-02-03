Futbola
Bigarren Mailako golak
Hypermotion Ligako 25. jardunaldiko partida guztietako golak
EITB MEDIA
Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako hogeita bosgarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.
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Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikus ditzakezu Hypermotion Ligako 2023-2024 denboraldiko hogeita bosgarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.
25. jardunaldia
Elx 2-0 Burgos
Albacete-Cartagena
Mirandes-Villarreal
Huesca-Alcorcon
Leganes-Valladolid
Tenerife-Andorra
Racing Ferrol-Eibar
Amorebieta-Racing Santander
Oviedo-Eldense
Espanyol-Levante
Zaragoza-Sporting