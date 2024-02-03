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Futbola

Bigarren Mailako golak

Hypermotion Ligako 25. jardunaldiko partida guztietako golak

EITB MEDIA

Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako hogeita bosgarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.

  • Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

    Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikus ditzakezu Hypermotion Ligako 2023-2024 denboraldiko hogeita bosgarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.

25. jardunaldia

Elx 2-0 Burgos

Albacete-Cartagena

Mirandes-Villarreal

Huesca-Alcorcon

Leganes-Valladolid

Tenerife-Andorra

Racing Ferrol-Eibar

Amorebieta-Racing Santander

Oviedo-Eldense

Espanyol-Levante

Zaragoza-Sporting

 

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