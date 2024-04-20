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Futbola

Bigarren Mailako golak

Hypermotion Ligako 36. jardunaldiko partida guztietako golak

EITB MEDIA

Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako hogeita hamaseigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.

  • Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

    Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikus ditzakezu 2023-2024 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeita hamaseigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.

36. jardunaldia

Tenerife 0-0 Leganes

Amorebieta-Valladolid

Vila-real B - Racing Ferrol

Racing Santander-Levante

Elx-Sporting

Huesca-Zaragoza

Espanyol-Andorra

Eldense-Albacete

Eibar-Alcorcon

Mirandes-Burgos

Cartagena-Oviedo

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