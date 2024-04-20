Futbola
Bigarren Mailako golak
Hypermotion Ligako 36. jardunaldiko partida guztietako golak
EITB MEDIA
Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako hogeita hamaseigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.
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Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikus ditzakezu 2023-2024 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeita hamaseigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.
36. jardunaldia
Tenerife 0-0 Leganes
Amorebieta-Valladolid
Vila-real B - Racing Ferrol
Racing Santander-Levante
Elx-Sporting
Huesca-Zaragoza
Espanyol-Andorra
Eldense-Albacete
Eibar-Alcorcon
Mirandes-Burgos
Cartagena-Oviedo