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Futbola

Bigarren Mailako golak

Hypermotion Ligako 38. jardunaldiko partida guztietako golak

EITB MEDIA

Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako hogeita hemezortzigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.

  • Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

    Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikus ditzakezu 2023-2024 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeita hemezortzigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.

38. jardunaldia

Vila-real B 0-3 Levante

Mirandes 0-1 Valladolid

Huesca-Oviedo

Racing Santander - Elx

Cartagena-Alcorcon

Eibar-Amorebieta

Espanyol- Sporting

Andorra-Albacete

Eldense-Leganes

Zaragoza-Burgos

Tenerife-Racing Ferrol

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