Futbola
Bigarren Mailako golak
Hypermotion Ligako 38. jardunaldiko partida guztietako golak
EITB MEDIA
Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako hogeita hemezortzigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.
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Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikus ditzakezu 2023-2024 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeita hemezortzigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.
38. jardunaldia
Vila-real B 0-3 Levante
Mirandes 0-1 Valladolid
Huesca-Oviedo
Racing Santander - Elx
Cartagena-Alcorcon
Eibar-Amorebieta
Espanyol- Sporting
Andorra-Albacete
Eldense-Leganes
Zaragoza-Burgos
Tenerife-Racing Ferrol