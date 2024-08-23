Futbola
Hypermotion Liga
2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 2. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB MEDIA
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako bigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
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LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako bigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
2. jardunaldia
Huesca-Deportivo
Sporting-Eldense
Racing Ferrol-Granada
Levante-Cadiz
Tenerife-Almeria
Malaga-Mirandes
Albacete-Elx
Castellon-Oviedo
Cartagena-Zaragoza
Cordoba-Burgos