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2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 2. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB MEDIA

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako bigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

  • LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

    LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako bigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

2. jardunaldia

Racing Santander 2-2 Eibar

Huesca-Deportivo

Sporting-Eldense

Racing Ferrol-Granada

Levante-Cadiz

Tenerife-Almeria

Malaga-Mirandes

Albacete-Elx

Castellon-Oviedo

Cartagena-Zaragoza

Cordoba-Burgos

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