Futbola
Hypermotion Liga
2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 3. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB Media
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hirugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
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LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hirugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
3. jardunaldia
Granada 1-3 Huesca
Oviedo-Racing Santander
Cadiz-Tenerife
Almeria-Sporting
Malaga-Albacete
Burgos-Castellon
Deportivo-Racing Ferrol
Eldense-Cartagena
Mirandes-Zaragoza
Eibar-Levante
Elx-Cordoba