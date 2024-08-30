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Hypermotion Liga

2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 3. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB Media

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hirugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

  • LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

    LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hirugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

3. jardunaldia

Granada 1-3 Huesca

Oviedo-Racing Santander

Cadiz-Tenerife

Almeria-Sporting

Malaga-Albacete

Burgos-Castellon

Deportivo-Racing Ferrol

Eldense-Cartagena

Mirandes-Zaragoza

Eibar-Levante

Elx-Cordoba

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