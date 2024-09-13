Futbola
Hypermotion Liga
2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 5. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB Media
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako bosgarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
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LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako bosgarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
5. jardunaldia
Kordoba-Deportivo
Eibar-Tenerife
Levante-Eldense
Racing Santander-Sporting
Malaga-Huesca
Mirandes-Albacete
Oviedo-Cartagena
Cadiz-Racing Ferrol
Burgos-Zaragoza
Elx-Granada
Almeria-Castellon