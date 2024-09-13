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Hypermotion Liga

2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 5. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB Media

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako bosgarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

  • LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

    LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako bosgarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

5. jardunaldia

Kordoba-Deportivo

Eibar-Tenerife

Levante-Eldense

Racing Santander-Sporting

Malaga-Huesca

Mirandes-Albacete

Oviedo-Cartagena

Cadiz-Racing Ferrol

Burgos-Zaragoza

Elx-Granada

Almeria-Castellon

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