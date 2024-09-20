Futbola
Hypermotion Liga
2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 6. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB Media
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako seigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
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LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako seigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
6. jardunaldia
Granada-Malaga
Racing Ferrol-Albacete
Deportivo-Burgos
Eldense-Oviedo
Zaragoza-Levante
Tenerife-Sporting
Cartagena-Cadiz
Castello-Racing Santander
Elx-Mirandes
Almeria-Eibar
Huesca-Kordoba