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Hypermotion Liga

2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 6. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB Media

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako seigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

  • LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

    LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako seigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

6. jardunaldia

Granada-Malaga

Racing Ferrol-Albacete

Deportivo-Burgos

Eldense-Oviedo

Zaragoza-Levante

Tenerife-Sporting

Cartagena-Cadiz

Castello-Racing Santander

Elx-Mirandes

Almeria-Eibar

Huesca-Kordoba

 

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