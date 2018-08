Musika

Urriak 31 eta azaroak 1

BIME Live jaialdiko egunez eguneko programazioa iragarri dute

Erredakzioa

2014/09/05

Placebo ostiraleko kartelburua izango da, BECeko jaialdian; larunbatekoa, berriz, The National izango da. Eguneko sarrerak salgai jarri dituzte.

BIME Liveko antolatzaileek zehaztu dute zein izango den egun bakoitzerako programazioa. BECeko jaialdia urriaren 31n eta azaroaren 1ean izango da, BIME musika topaketen harira.

Gaurtik hasita salgai egongo dira bonuak, 59 euroan (+ banaketa gastuak), eta egun baterako sarrerak, 39 euroan (+ gastuak). Prezio horiek irailaren 30era arte egongo dira indarrean.

Egunez eguneko programazioa:

Urriaren 31, ostirala

Placebo

Macy Gray

Basement Jaxx

The Divine Comedy

Imelda May

Anna Calvi

Thurston Moore

FM Belfast

Jeff The Brotherhood

Fuel Fandango

Zea Mays

Go Go Berlin

Joe La Reina

The Barr Brothers

Tania Da Sousa

The Weapons

Gose

John Berkhout

… eta oraindik baieztatu gabe dauden artista gehiago.

Azaroaren 1a, larunbata

The National

The Kooks

Mogwai

Mando Diao

Billy Bragg

Holy Ghost!

Delorean

The Orwells

La M.O.D.A.

Audience

Dawn Landes

The Coup

Chris Garneau

My Sad Captains

Smile

Señores

Kometa…

… eta oraindik baieztatu gabe dauden artista gehiago.

Salguneak: jaialdiaren webgunea, Kutxabank Sarea (webgunea eta kutxa automatikoak), Kutxa eta Vital Kutxa webgunea, Ticketmaster sarea, www.ltinews.net, 902 15 00 25 telefono zenbakia, FNAC, Carrefour, Halcon Bidaien bulegoak...