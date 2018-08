Musika

Uztailak 30-31 eta abuztuak 1

Mundaka Festival jaialdiak ordutegiak iragarri ditu

N.V, | eitb.eus

2015/07/17

Anti-Flag ostegunean, Loquillo ostiralean eta Echo & The Bunnymen eta The Sonics larunbatean izango dira kartelburuak musika, surfa eta gastronomia uztartuko dituen hitzorduan.

Mundaka Festival uztailaren 30 eta 31n eta abuztuaren 1ean herria musikaz, gastronomiaz eta surfaz zipriztinduko duen jaialdiak ordutegiak iragarri ditu. Besteak beste, Anti-Flag, Smile, Belako, Dead Bronco, Loquillo, Travellin? Brothres, Echo & The Bunnymen, The Sonics eta We Are Standard taldeak pasatuko dira Santa Katalinako inguru paregabean paratutako agertokitik.

Bonuak 55 euroan daude salgai, eta eguneko sarreren prezioa 20 (osteguna), 25 (ostirala) eta 30 (larunbata) eurokoa da.

eitb.eus-eko erabiltzaileek bi bonu bikoitzen zozketan parte hartu ahalko dute, eta irabazleek talde hauek ikusi ahalko dituzte, ordutegi hauetan.

Ostirala, uztailak 30

19:30 Ateak ireki

20:15 The Uski?s

21:30 Smile

23:00 Anti-Flag

00:30 Rural Zombies

02:00 Belako

The Uski?s-en kontzertua salbu, ordubeteko emanaldiak izango dira.

Ostirala, uztailak 31

Goizean, gastronomia ekitaldiak (dastatze-saioak, Urdaibaiko produktuen azoka?) eta surf ikastaroak izango dira.

19:30 Ateak ireki

20:00 Mobydick

21:00 Sinnerdolls

22:00 Cactus

23:00 Dead Bronco

00:30 Loquillo

02:15 Travellin? Brothers

03:30 Unclose

Larunbata, abuztuak 1

Goizean, gastronomia ekitaldiak (dastatze-saioak eta sukaldaritza ikastaroak...) egin eta kostaldea auzolanean garbitzeko saioa egingo dira.

19:30 Ateak ireki

20:15 Smoke Idols

21:15 Peachy Joke

22:30 Echo & The Bunnymen

00:15 The Sonics

02:00 We Are Standard

Dark DJ eta Move Martini DJ ere egongo dira gaua girotzen.