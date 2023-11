Musika karteleko lehen izenak Queens Of The Stone Age, Sheryl Crow eta Arde Bogota, 2024ko Azkena Rock Festival jaialdiko lehen izenak N. B. | EITB Media Publikatuta: 2023/11/06 11:42 (UTC+1) Azken eguneratzea: 2023/11/06 11:42 (UTC+1) Jaialdia ekainaren 20, 21 eta 22an izango da, eta Glen Hansard eta Ty Segall ere izango dira oholtza gainean. Jaialdiak aurresalmenta berezia aktibatuko du azaroaren 7tik 9ra, eta publiko orokorrak azaroaren 10etik aurrera erosi ahal izango ditu sarrerak. Orria entzun Orria entzun

Queens Of The Stone Age será uno de los platos fuertes del ARF 2024. Foto de archivo:

2023an markak hautsi ondoren, Azkena Rock Festival jaialdiak 2024ko ediziorako lehen talde eta abeslarien izenak iragarri ditu. Jaialdia ekainaren 20, 21 eta 22an izango da.

Queens Of The Stone Age, Sheryl Crow, Arde Bogota, Glen Hansard edo Ty Segall arituko dira Mendizabalan.

Gainera, St. Paul & The Broken Bones, All Them Witches eta The Detroit Cobras egongo dira. The Pleasure Fuckers taldea Azkena Rock Festivalen bilduko da, The Humpers taldeko Scott Drakeren ahotsarekin. Fleetwood Mac edo Led Zeppelinen eraginez, Dea Emagin irlandar gazte ahaltsuak iritsiko dira Azkenera.

Azkena Rock Festival jaialdiak hiru jardunaldi izango ditu 2024an, eta aurresalmenta berezi bat aktibatuko du azaroaren 7tik 9ra; publiko orokorrak, berriz, azaroaren 10etik aurrera erosi ahal izango ditu sarrerak, 10:00etatik aurrera, azkenarockfestival.com eta seetickets.com/es webguneetan.