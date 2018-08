Oscarrak

Oscarren 89. edizioaren irabazleen zerrenda

2017/02/27

“Moonlight”ek irabazi du film onenaren saria bart, Hollywoodeko Akademiaren sarien 89. edizioan, “La La Land”ek sei sari bereganatu dituen gala batean.

FILM ONENA: “Moonlight”

ZUZENDARI ONENA: Damien Chazelle ("La La Land").

GIZONEZKO AKTORE ONENA: Casey Affleck (“Manchester by the sea”).

EMAKUMEZKO AKTORE ONENA: Emma Stone (“La La Land”).

BIGARREN MAILAKO EMAKUMEZKO AKTORE ONENA: Viola Davis (“Fences”).

BIGARREN MAILAKO GIZONEZKO AKTORE ONENA: Mahershala Ali ("Moonlight").

ANIMAZIOZKO FILM ONENA: "Zootropolis" (Byron Howard, Rich Moore eta Clark Spencer).

ARGAZKIGINTZA ONENA: Linus Sandgren ("La La Land").

JANTZI ONENAK: Colleen Atwood, ("Fantastic beasts and where to find them").

DOKUMENTAL ONENA: "O.J.: Made in America".

FILM LABUR DOKUMENTAL ONENA: "The white helmets" (Orlando von Einsiedel eta Joanna Natasegara).

EDITATZERIK ONENA: John Gilbert ("Hacksaw ridge").

ATZERRIKO FILM ONENA: "Forushande (The Salesman)", Asghar Farhadi irandarrarena.

MAKILLAJE ONENA: Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini eta Christopher Nelson, ("Suicide squad").

JATORRIZKO SOINU BANDA ONENA: "La La Land” (Justin Hurwitz).

JATORRIZKO ABESTI ONENA: Justin Hurwitz, Benj Pasek eta Justin Paul, "City Of Stars" ("La La Land").

EKOIZPEN DISEINU ONENA: “La La Land”.

ANIMAZIOZKO FILM LABUR ONENA: "Piper" (Alan Barillaro eta Marc Sondheimer).

FILM LABUR ONENA: "Sing" (Kristof Deák eta Anna Udvardy).

SOINU EDIZIO ONENA: “Arrival”.

SOINU NAHASKETA ONENA: “Hacksaw ridge”.

EFEKTU BISUAL ONENAK: “The jungle book”.

GIDOI EGOKITU ONENA: Barry Jenkins eta Tarrel Alvin (“Moonlight”).

JATORRIZKO GIDOI ONENA: Kenneth Lonergan (“Manchester by the sea”).