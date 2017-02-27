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Oscarren 89. edizioaren irabazleen zerrenda
Agentziak | Erredakzioa
2017/02/27
“Moonlight”ek irabazi du film onenaren saria bart, Hollywoodeko Akademiaren sarien 89. edizioan, “La La Land”ek sei sari bereganatu dituen gala batean.
FILM ONENA: “Moonlight”
ZUZENDARI ONENA: Damien Chazelle ("La La Land").
GIZONEZKO AKTORE ONENA: Casey Affleck (“Manchester by the sea”).
EMAKUMEZKO AKTORE ONENA: Emma Stone (“La La Land”).
BIGARREN MAILAKO EMAKUMEZKO AKTORE ONENA: Viola Davis (“Fences”).
BIGARREN MAILAKO GIZONEZKO AKTORE ONENA: Mahershala Ali ("Moonlight").
ANIMAZIOZKO FILM ONENA: "Zootropolis" (Byron Howard, Rich Moore eta Clark Spencer).
ARGAZKIGINTZA ONENA: Linus Sandgren ("La La Land").
JANTZI ONENAK: Colleen Atwood, ("Fantastic beasts and where to find them").
DOKUMENTAL ONENA: "O.J.: Made in America".
FILM LABUR DOKUMENTAL ONENA: "The white helmets" (Orlando von Einsiedel eta Joanna Natasegara).
EDITATZERIK ONENA: John Gilbert ("Hacksaw ridge").
ATZERRIKO FILM ONENA: "Forushande (The Salesman)", Asghar Farhadi irandarrarena.
MAKILLAJE ONENA: Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini eta Christopher Nelson, ("Suicide squad").
JATORRIZKO SOINU BANDA ONENA: "La La Land” (Justin Hurwitz).
JATORRIZKO ABESTI ONENA: Justin Hurwitz, Benj Pasek eta Justin Paul, "City Of Stars" ("La La Land").
EKOIZPEN DISEINU ONENA: “La La Land”.
ANIMAZIOZKO FILM LABUR ONENA: "Piper" (Alan Barillaro eta Marc Sondheimer).
FILM LABUR ONENA: "Sing" (Kristof Deák eta Anna Udvardy).
SOINU EDIZIO ONENA: “Arrival”.
SOINU NAHASKETA ONENA: “Hacksaw ridge”.
EFEKTU BISUAL ONENAK: “The jungle book”.
GIDOI EGOKITU ONENA: Barry Jenkins eta Tarrel Alvin (“Moonlight”).
JATORRIZKO GIDOI ONENA: Kenneth Lonergan (“Manchester by the sea”).
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