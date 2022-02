10/02/2022 10:13 Cine Entrevista Urko Olazabal: "La nominación supone el premio al trabajo de toda una vida" Natxo Velez | EITB Media La gran interpretación del actor Urko Olazabal en la película "Maixabel" no ha pasado inadvertida para los y las miembros de la Academia española de Cine, quienes han decidido que el bilbaíno esté nominado en la entrega de premios que se celebrará el sábado en Valencia. Escuchar la página Escuchar la página

El actor Urko Olazabal (Bilbao, 1978) lleva muchos años trabajando a la sombra de los focos más luminosos, en papeles de reparto en televisión, webseries y cine… Pero su interpretación del exmiembro de ETA Luis Carrasco en la película "Maixabel" ha mostrado a las claras el talento de este actor que también se dedica a la docencia en su propia escuela de interpretación. Las críticas han ensalzado su trabajo, y acaba de ganar el premio Feroz de los periodistas cinematográficos de España al mejor actor de reparto.

El sábado competirá en ese mismo apartado en los premios Goya de la Academia española de Cine, y antes hemos hablado con él.

¡Zorionak por la nominación, Urko! ¿Cómo te enteraste? ¿Te la esperabas?

Eskerrik asko. Estaba con mi mujer en BIZIE, la escuela de interpretación que compartimos en Bilbao. Un antiguo estudiante de la escuela ofreció un streaming de la lectura de las nominaciones en su canal de Youtube, y fue así como lo seguí.

La verdad es que como tanto la película como mi trabajo han tenido tanto éxito, sinceramente, me esperaba la nominación. De todas formas, cuando nominaron a los tres actores de "El buen patrón", como este año ha habido estupendas películas e interpretaciones, pensamos que mi nominación se quedaría en el camino.

Pero cuando dijeron mi nombre en el cuarto puesto, saltamos de la silla y nos abrazamos entre risas y llantos.

¿Cómo afrontas la noche del 12 de febrero? ¿Cómo te la imaginas?

La familia y amigos estamos como locos de contentos, y los alumnos de la escuela también me están expresando eso.

Para mí la nominación es un premio al trabajo de toda una vida, y ganarlo supondría una alegría añadida, un broche de oro. Por lo tanto, la noche del 12 de febrero será una celebración para mí, aunque no gane el galardón, porque llegar hasta aquí ya es un premio.

Además, como la película "Maixabel" ha recibido muchas nominaciones, en Valencia nos juntaremos un buen número de compañeros y compañeras del equipo técnico y artístico. Estoy seguro de que lo pasaremos bien.

No eres para nada un recién iniciado en la profesión. ¿Cómo has gestionado las buenas críticas a tu trabajo en "Maixabel" en este punto de tu carrera?

Este pequeño éxito me ha pillado ya maduro. Si me llega a pillar en los tiempos en los que me iniciaba en la interpretación, no sé qué tipo de daños me hubiera provocado en la cabeza, ya que de joven era muy inocente.

El recorrido de un actor normal como yo está lleno de obstáculos, y yo no soy una excepción. El principal objetivo de quienes quieren ser actores o actrices es convertir la interpretación en su trabajo, pero, para conseguir eso, primero hay que sacar un sustento de miles de trabajos diferentes.

En mi caso, aunque he realizado un gran esfuerzo, he tenido suerte, porque últimamente el ser autodidacta en la realización de vídeo y haber llegado a ser profesor de ESO me han allanado el camino.

Fue eso lo que también me empujó a crear mi propia escuela de interpretación, y, de repente, Icíar Bollaín se fijó en mí. Las buenas críticas sobre mi trabajo en la película me han hecho mucha ilusión, y han renovado mis ganas por seguir avanzando.

En la película interpretas al exmiembro de ETA Luis Carrasco, una persona real (al igual que hiciste en "Patria" con Manuel Zamarreño). ¿Qué límites y qué responsabilidad pone ese factor sobre tus hombros?

El guion de la película está inspirado en las vivencias de Maixabel Lasa, Ibon Etxezarreta y Luis Carrasco. Colaboraron con Icíar e Isa Campo en la escritura del guion aportando consejos, correcciones y detalles. Por lo tanto, lo que se cuenta en la película está consentido por ellos. Esa base tan sólida me hizo saber que lo que se cuenta en la película es una historia real.

Me di cuenta de que se trataba de un material muy sensible, suave y frágil, y tenía claro que tenía que tratarlo con mucho respeto. Estuve con Luis Carrasco para preparar el personaje. Fue muy agradecido conmigo: se me mostró sin ningún reparo, me enseñó su personalidad y eso me posibilitó entender su energía. De hecho, ese fue mi punto de partida.

Encontré un hombre que hoy en día está plenamente arrepentido, y desde ahí construí un viaje al pasado. Imaginé el posible camino a la juventud de Luis Carrasco. Me recordó los tiempos de mi juventud con la cuadrilla, nuestros pensamientos revolucionarios, manifestaciones, el ambiente en las calles, y me di cuenta de que aquella violencia de ETA no estaba tan lejos de mí. Ese fue el entorno en el que compuse el personaje.

Urko Olazabal, en 'Maixabel'

Tú has participado en "Patria", "Ane" y "Maixabel", pero también se han estrenado o lo harán pronto "918 gau", "Érase una vez en Euskadi", "Bolante baten historia"… ¿Qué papel le otorgas al cine a la hora de contar el conflicto vasco?

Habitualmente, el conflicto vasco ha tenido Euskal Herria separada en dos sensibilidades políticas. El tema ha sido tabú en la sociedad, y también en el arte y otros ámbitos. Hoy en día, desde que ETA interrumpió sus acciones en 2011, hemos tomado perspectiva.

Este tipo de películas han hecho aflorar un debate histórico latente. En lo que ocupa a nuestra película, "Maixabel" traslada al público a esa época, y creo que hace que cada uno se haga preguntas a sí mismo: ¿quién era, qué pensaba y qué pienso ahora?

El mensaje, por tanto, transciende a la obra, como ocurre con otras obras. Creo que esta función del arte es muy importante.

Icíar Bollaín, Blanca Portillo, Luis Tosar y María Cerezuela también optan a premios por "Maixabel". ¿Cómo fue el rodaje y cómo ha sido trabajar con ellos?

Un actor siempre tiene los directores o actores de sus sueños, sus preferidos. En este caso, este trío significa eso para mí. Admiro totalmente sus carreras, y trabajar con ellos ha resultado más maravilloso incluso de lo que pensaba. Son estrellas, pero estrellas cercanas, humildes, encantadoras, de las que ayudan a su nuevo compañero a sentirse cómodo y lo ayudan.

María Cerezuela cierra el póquer. Conocía a María del centro de formación escénica BAI, y cuando me dijeron que estaba en la película me hizo mucha ilusión

Todos tus compañeros de nominación son actores de "El buen patrón". ¿La has visto? ¿Crees que eso te beneficia?

Sí, claro que he visto la película, y los tres hacen un trabajo fantástico. La gente de mi alrededor, amigos y familiares, dicen que me puede beneficiar, ya que los votos de los académicos y las académicas se repartirán entre los tres nominados.

Pero yo no estoy tan seguro: las votaciones de los Goya nunca han sido una ciencia exacta. De todas formas, venga lo que venga, voy a estar feliz.

Estén o no nominadas a los Goya, ¿qué películas te han llamado la atención últimamente?

"O que arde" de Oliver Laxe, "The power of the dog" de Jane Campion, "The Father" de Florian Zelle, "La leyenda del Tiempo" de Isaki Lacuesta, "Hillbilly" de Ron Howard, "Mud" de Jeff Nichols, "Vice" de Adam McKay y "Boiling point" de Philip Barantini. Estas me han parecido las más redondas de las vistas durante el último mes.

Olazabal ganó recientemente el premio Feroz a mejor actor de reparto en una película



¿Tienes algún nuevo trabajo entre manos? ¿Qué nos puedes avanzar?

Los proyectos, de momento, están sobre la mesa. Mi representante y yo estamos valorando la oferta y la dirección de cada uno de los proyectos con mucho cuidado, porque serán los que vendan mi imagen a partir de ahora.

Se trata de proyectos muy diferentes entre sí, todos ellos muy interesantes, pero aún no te los puedo avanzar.

Solo sé que valoraré el apartado artístico sobre todo lo demás; me gusta enfrentarme a un peligroso juego de retos a la hora de componer los personajes. Todas estas dificultades que me sacan de la comodidad no me dejan descansar, pero me mantienen alerta en el trabajo.

Así que las respuestas artísticas que los personajes crean en mi interior me sirven de valiosas lecciones, a mí y al resto del mundo. O eso quiero creer.

¿Qué papel te gustaría interpretar?

En la universidad estudié Escultura. Allí conocí la vida de Jorge Oteiza, y tras profundizar en su obra, las lecciones de Oteiza son siempre la base de mis procesos de creación. Se trata, sin duda, de mi artista preferido, y me gustaría interpretar a Jorge Oteiza.