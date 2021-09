03/09/2021 13:37 Zinemaldia 69ª edición Numerosas personalidades del cine confirman su presencia en el Festival de San Sebastián EITB Media El director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, asegura que este año "seremos más: habrá más presencia de películas y habrá más personas acreditadas". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Cartel de presentación del Zinemaldi. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Con el proceso de vacunación avanzado y la evolución positiva de la situación sanitaria, el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, ha asegurado que este año contarán con una larga lista de personalidades relacionadas con el cine.

"Repetiremos las medidas adoptadas el año pasado con la diferencia de que seremos más: habrá más presencia de las películas de la 69ª edición y habrá más personas acreditadas, gracias también a las vacunas y a la evolución de la situación sanitaria", ha asegurado.

Una larga lista de intérpretes, cineastas, productores y guionistas han confirmado su presencia en San Sebastián para presentar sus películas en la 69ª edición del Festival:

- Marion Cotillard (Premio Donostia)

- Johnny Depp (Premio Donostia)

- Javier Bardem (El buen patrón, Sección Oficial)

- Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye, Sección Oficial)

- Penélope Cruz (Competencia Oficial, Perlak)

- Emmanuelle Devos (Vous ne désirez que moi, Sección Oficial)

- Dolores Fonzi y María Valverde (Distancia de rescate, Sección Oficial)

- Charlotte Gainsbourg (Jane by Charlotte, Perlak)

- Louis Garrel (La Croisade, Perlak)

- Vincent Lindon (Enquête sur un Scandale d'Etat -Sección Oficial- y Titane –Perlak-)

- Noémie Merlant (Mi iubita, mon amour, Zabaltegi-Tabakalera)

- Clarke Peters y Stanley Tucci (La Fortuna, Sección Oficial).

Asimismo, algunos de los directores más relevantes de la cinematografía contemporánea viajarán a San Sebastián para presentar sus películas como los cineastas de la Sección Oficial Laurent Cantet (Arthur Rambo), Lucile Hadzihalilovic (Earwig) o Claire Simon (Vous ne désirez que moi / I Want to Talk about Duras).

De las películas seleccionadas en Perlak, se desplazarán a San Sebastián la ganadora de la Palma de Oro, Julia Ducournau (Titane), a la que además de Vincent Lindon acompañará la actriz protagonista, Agathe Rousselle; el director de Carol, Todd Haynes, que presentará The Velvet Underground; el director de The Florida Project, Sean Baker hará lo propio con Red Rocket, acompañado del actor Simon Rex; Charlotte Gainsbourg para introducir el homenaje cinematográfico a su madre (Jane par Charlotte / Jane by Charlotte); la actriz Virginie Efira en representación de la película Benedetta; Louis Garrel y Joseph Engel por La Croisade / The Crusade (Un pequeño plan - Como salvar el planeta); el director Xavier Giannoli y el actor Benjamin Voisin para presentar Les illusions perdues / Lost Illusions (Las ilusiones perdidas); el realizador de Les Intranquilles / The Restless (Un amor intranquilo), Joachim Lafosse (Concha de Plata en 2015) viajará acompañado de la pareja protagonista, Damien Bonnard y Leïla Bekthi; y Céline Sciamma, además de presentar Petite Maman, ofrecerá una clase magistral en Nest.

Pese a los problemas de movilidad derivados de la pandemia, habrá también representación asiática como el director japonés Ryusuke Hamaguchi, que participa en Perlak por partida doble: Guzen to Sozo / Wheel of Fortune and Fantasy (La ruleta de la fortuna y la fantasía) y Drive My Car.

San Sebastián recibirá la visita de reconocidos cineastas, seleccionados en la sección Zabaltegi-Tabakalera:

- Gaspar Noé (Vortex), acompañado de la actriz Françoise Lebrun

- Radu Jude (Babardeala cu bucluc sau porno balamuc / Bad Luck Banging or Loony Porn)

- Jean-Gabriel Périot (Retour à Reims (Fragments) / Returning to Reims (Fragments))

- Peter Kerekes (Cenzorka / 107 mothers)

- Tea Lindeburg (Du som er i himlen / As in Heaven, Sección Oficial)

- Alina Grigore (Crai nou / Blue Moon, Sección Oficial)

- Laura Wandel (Un Monde / Playground, Zabaltegi-Tabakalera)

- Florence Miailhe (La Traversée / The Crossing, Zabaltegi-Tabakalera)

- Kira Kovalenko (Razzhimaya kulaki / Unclenching the Fists, Zabaltegi-Tabakalera).

Cine español y latinoamericano

Como es habitual, habrá una rica representación de la industria cinematográfica del Estado español y de Latinoamerica. Carlos Saura presentará el cortometraje inaugural, Rosa Rosae. La Guerra Civil. Icíar Bollaín, Fernando León de Aranoa, Jonás Trueba o Alejandro Amenábar, además de Manuel Martín Cuenca también estarán en San Sebastián. Finalmente, Daniel Monzón (Las leyes de la frontera) clausurará el Festival.

Las dos Galas RTVE traerán a San Sebastián al equipo de Mediterráneo, y al reparto de Érase una vez Euskadi.