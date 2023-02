Baskonia Euroliga El Baskonia cae en Bolonia ante la Virtus (88-83) y sigue con su mala racha fuera de casa en la Euroliga EITB MEDIA Publicado: 24/02/2023 23:16 (UTC+1) Última actualización: 24/02/2023 23:27 (UTC+1) El equipo italiano se ha puesto por delante en el segundo cuarto del partido, y ha mantenido su ventaja hasta el final. El Baskonia acumula seis derrotas consecutivas como visitante en la máxima competición continental, pero se mantiene entre los ocho primeros clasificados. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Marinkovic, en la imagen en el partido de diciembre ante la Virtus, ha hecho cuatro puntos (EFE). Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Baskoniak 88-83 galdu du Bolonian, Virtusen aurka, eta ahul jarraitzen du etxetik kanpo Euroligan

El Cazoo Baskonia no ha podido sumar en Bolonia ante la Virtus este viernes por la noche, en la jornada 25 de la Euroliga, tras perder por 88-83 en un partido en el que el equipo italiano ha situado el marcador a su favor en el segundo cuarto y ha sido capaz de administrar su ventaja hasta el final. De esta forma, los de Joan Peñarroya no han acertad a dar la vuelta a su mala racha como visitantes en la máxima competición continental, donde han obtenido tres triunfos en 13 salidas, y acumulan seis derrotas consecutivas fuera del Buesa Arena.

El conjunto vasco no ha estado brillante, y no ha podido jugar con solidez ni regularidad, lo que ha traído como consecuencia su duodécima derrota de la temporada en Euroliga. Eso sí, se mantiene entre los ocho primeros, ahora mismo es séptimo, con trece triunfos, y, además, ha competido hasta la conclusión para asegurar el basketaverage particular con la Virtus, que en Vitoria-Gasteiz fue derrotada en diciembre por el Baskonia por 90-79.

El inicio del partido ha sido un tanto accidentado, tanto en la cancha como fuera de ella. Cuando todavía no se habían jugado dos minutos, la Virtus de Bolonia ganaba por 9-0, y el encuentro había estado detenido por un apagón en el pabellón. Pero Baskonia, no obstante, ha sabido centrarse, y pronto ha igualado el marcador y ha logrado superar a su rival. Al término del primer cuarto, los de Peñarroya ganaban 16-19, tras completar una buena actuación.

En el segundo cuarto, al Baskonia le ha costado fijar la defensa, y ha encajado 28 puntos. Por momentos, el equipo gasteiztarra no ha podido controlar el partido como le convenía, si bien tampoco ha dejado que la Virtus se escapase en el marcador. De esta manera, al descanso, todo estaba por decidir, porque el 44-41 con el que ha concluido el primer tiempo dejaba la resolución del choque para la segunda mitad.

El tercer periodo ha seguido en la misma línea de los minutos anteriores, con los dos equipos combinando aciertos y errores y un Baskonia que no terminaba de encontrarse cómodo. El conjunto italiano ha mantenido su ventaja, aunque el juego no ha mostrado demasiada claridad. Daba la impresión de que el Baskonia, que no se descolgaba, podía decantar el partido si lograba mostrarse más contundente tanto en ataque como en defensa; pero eso debía mostrarlo en el último cuarto, dado que el tercero ha terminado 68-62 para la Virtus de Bolonia.

Sin embargo, no ha podido ser. La Virtus ha mostrado calidad para sujetar al Baskonia en los últimos minutos, y no ha pasado por excesivos apuros para apuntarse la victoria. A falta de poco más de tres minutos, el equipo vitoriano se ha situado a tan solo dos puntos, pero un triple de la escuadra local ha vuelto a ampliar la ventaja y a poner al Baskonia contra las cuerdas. Al final, 88-83, y los de Peñarroya tendrán que seguir insistiendo para asegurar su plaza entre los ocho primeros clasificados.

Ficha técnica:

88 – Virtus Bolonia (16+28+24+20): Teodosic (17), Abass (10), Ojeleye (5), Hackett (9), Bellinelli (15) -cinco inicial-, Jaiteh (5), Pajola (3), Bako (4), Lundberg (6), Shengelia (12), Mickey (2) y Weems (-).

83 – Cazoo Baskonia (19+22+21+21): Thompson (15), Howard (10), Giedraitis (25), Hommes (15) y Enoch (-) -cinco inicial-, Marinkovic (4), Raieste (-), Costello (7), Díez (3), Kotsar (4), Heidegger (-) y Kurucs (-).