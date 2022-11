Mundial de Qatar 2022 CATAR 2022 Japón remonta a Alemania y firma otra campanada (1-2) I. G. | EITB MEDIA Publicado: 23/11/2022 17:46 (UTC+1) Última actualización: 23/11/2022 18:04 (UTC+1) Los nipones sorprendieron a los alemanes tras una gran y atrevida segunda mitad que lo abre todo ahora en el grupo. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Jugadores de Japón celebrando la victoria. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Japoniak Mundialeko bigarren ezustekoa eman du Alemania garaituta (1-2)

La selección de Japón protagonizó la segunda gran sorpresa del Mundial de Catar tras imponerse este miércoles por 1-2 a Alemania en el estreno del Grupo E, en el que está encuadrado España, después de un partido que cambió radicalmente en la segunda mitad.

Los nipones sorprendieron a los alemanes tras una gran y atrevida segunda mitad que lo abre todo ahora en el grupo. El combinado alemán fue por delante y tuvo más ocasiones, pero mostró cierta debilidad en su área cuando fue exigido y se quedó sin puntos cuando el duelo se descontroló.

Japón empezó con demasiado respeto, pagando un precio "barato" al término de unos malos primeros 45 minutos. Se refugió cerca de su área y le dio el control casi absoluto del choque a su rival.

Los 'Samurais Azules' esperaban ordenados intentar robar y salir con la velocidad de Kubo e Ito, pero los de Hansi Flick apenas se lo permitieron. Alemania se quedó con la pelota y arriba hizo mucho daño a la defensa nipona.

La insistencia alemana acabó por tener premio pasada la media hora. Su lateral izquierdo volvió a aparecer y Gonda lo derribó para que el colegiado decretase el penalti que transformó Gundogan.

Pero el escenario cambió radicalmente en el segundo acto. Hajime Moriyasu retocó a su equipo con un aparente cambio defensivo al meter a un central (Tomiyasu) por un atacante (Kubo) y pasar a tres centrales. Además, hizo dar un claro paso adelante a sus jugadores y el partido se equilibró.

Japón fue más agresiva y Alemania se empezó a sentir por primera vez incómoda, sobre todo atrás.

Aun así, Alemania fue la que más cerca estuvo de nuevo del gol. Gundogan estrelló su afilado disparo al palo y Gonda mantendría con vida a los suyos con una triple parada. Neuer metió una mano genial a Ito y Sakai, con todo a favor, envió la pelota fuera, claro aviso de lo que pasaría poco después, cuando otra parada del portero del Bayern no fue perdonada esta vez por Doan.

Japón no sólo no cedió, sino que además no perdonó un tremendo despiste en la defensa alemana. Asano se quedó solo, Schlotterbeck pecó de falta de contundencia y Neuer no tapó bien su palo ante el potente disparo del delantero japonés que desató la locura dando la victoria a su selección.

Ficha técnica

1 - Alemania: Neuer; Sule, Rugiger, Schlotterbeck, Raum, Kimmich, Gundogan (Goretzka, m.67), Musiala (Goetze, m.79), Gnabry (Moukoko, m.90), Müller (Hofmann, m.67), Havertz (Fullkrug, m.79).

2 - Japón: Gonda; Sakai, Yoshida, Kou Itakura, Nagatomo (Mitoma, m.57), Endo, Tanaka (Doan, m.71), Junya Ito, Kamada, Kubo (Tomiyasu, m.46), Maeda (Asano, m.57).

Goles: 1-0, M.33: Gundogan, de penalti; 1-1, M.75: Doan; 1-2, M.83: Asano.

Árbitro: Ivan Barton (El Salvador).