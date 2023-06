Tabakalera ha acogido la gala de los premios Prix CIRCOM Regional 2023

02/06/2023 09:51

Presentado por Nerea Reparaz, en el acto han actuado Neomak y Kukai. Se ha premiado a las mejores producciones audiovisuales producidas por televisiones públicas regionales europeas.

Organizado por EITB y CIRCOM Regional, el 1 y 2 de junio de 2023 Donostia-San Sebastián acoge el Congreso Anual de la asociación profesional de Medios Públicos Regionales de Europa. Este 39º Congreso Anual de CIRCOM Regional lleva por lema We Talk, We Listen, We Share, y aborda temas clave y de plena actualidad relacionados con el periodismo, la transformación digital, el servicio público y el acercamiento a los públicos más jóvenes, además de la guerra de Ucrania, entre otros.

Asimismo, en el marco de estas jornadas, se han entregado los premios Prix CIRCOM Regional 2023, que premian las mejores producciones audiovisuales producidas por televisiones públicas regionales europeas. La gala ha contado con la actuación de Neomak y Kukai y ha sido presentado por la periodista y presentadora de EITB Nerea Reparaz.

Los trabajos premiados en cada una de las 11 categorías han sido elegidos entre más de 170 aspirantes:

DIGITAL MULTIMEDIA

-Trabajo premiado: Climate change in Sweden (Sverigeklimat), SVT regional co-operation, Sweden

-Mención especial: Worlds Apart (Én app - to verdener), NRK Østfold, Norway

DOCUMENTARY

-Trabajo premiado: We Were Not Allowed to Cry (Nam nie wolno bylo plakac), TVP3 Kraków, Poland

-Mención especial: Witches: the Great Lie (Bruixes, la gran mentida), CCMA Catalonia, Spain

ENTERTAINMENT AND DRAMA

-Trabajo premiado: Motel Valkirias (Motel Valkirias), TVG Galicia, Spain

-Mención especial: 110 (110), NRK Hordaland, Norway

INVESTIGATIVE JOURNALISM

Trabajo premiado: TG4 Investigates - A Hundred Thousand Welcomes (Iniúchadh TG4 - Céad Míle Fáilte?), TG4, Ireland

Mención especial: The Forgotten Boys, BBC North-West (Manchester), UK

MINORITIES IN SOCIETY

-Trabajo premiado: Stand Up With Tourettes (Stand up med Tourettes), TV2 Nord, Denmark

-Mención especial: Inside Offside - The Test (Inside Offside - The Test), HRT Zagreb, Croatia

MOST ORIGINAL AND INNOVATIVE

-Trabajo premiado: InfoK Special Tutankhamun (InfoK Especial Tutankhamon), CCMA Catalonia, Spain

-Mención especial: Former Teen's Nostalgia Show (Enska Live), Yle, Finland

MUSIC AND ARTS

-Trabajo premiado: Sing Junior (Sjong Junior), Omrop Fryslân, Netherlands

-Mención especial: The Solstices of Petr Nikl (Slunovraty Petra Nikla), CT - Studio Brno, Czech Republic

NEWS PROGRAMME

-Trabajo premiado: The Regional Newscast (Telejurnalul Regional), TVR Cluj, Romania

-Mención especial: BBC North West Tonight - Manchester Arena Special, BBC North-West (Manchester), UK

NEWS REPORT

-Trabajo premiado: Perinatal Bereavement (Le Deuil Périnatal), France 3 Grand Est, France

-Mención especial: Mould, BBC North West Tonight, BBC North-West (Manchester), UK

VIDEO JOURNALISM

-Trabajo premiado: Peter Keresztes, TVR Timisoara, Romania

-Mención especial: Simon Marks, BBC South (Southampton), UK

YOUNG ONSCREEN TALENT

-Trabajo premiado: Daniel Strömbäck, SVT Halland, Sweden

No hay mención especial en esta categoría.

Precisamente, en la edición de 2022, dos programas de EITB Media, "Abiapuntua" y "Aquí y Ahora", recibieron sendas distinciones del jurado, en las categorías Minorities in society e Investigative journalism, respectivamente.