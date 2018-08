Crisis Económica

Crisis en Fagor

Socios cooperativistas reclaman 20 millones de aportaciones a Fagor

Redacción

23/10/2013

La plataforma Ordaindu, constituida por unos 200 socios, realizaron aportaciones voluntarias de capital a la empresa por valor de 44 millones.

Un grupo de socios cooperativistas de Fagor Electrodomésticos ha solicitado el rescate de las aportaciones voluntarias de capital que realizaron a la empresa y, en concreto, el montante global que reclaman asciende a unos 20 millones de euros, según han informado fuentes de la plataforma Ordaindu.

Esta plataforma fue constituida por alrededor de 200 socios cooperativistas, que son los que realizaron estas aportaciones, que podrían ascender a aproximadamente 44 millones de euros.

Una portavoz de la plataforma ha explicado que las aportaciones voluntarias de capital son un sistema de ahorro dirigido exclusivamente a los socios cooperativistas, que depositan el dinero y las condiciones son el pago semestral de los intereses y, en caso de querer rescatar el capital, la necesidad de realizar el preaviso con un mes de antelación.

La representante de Ordaindu ha señalado que hasta hace algo más de un año no se había dado ningún problema, pero en enero empezaron los retrasos en el pago de los intereses y se "bloqueó" la devolución del dinero de los socios que en los últimos meses de 2012 solicitaron el rescate de su capital. "Desde ese momento han ido bloqueando todas las peticiones", ha apuntado.

Según ha manifestado, en las conversaciones que han mantenido con los responsables de Fagor Electrodomésticos "se niegan a dar ninguna respuesta, ninguna garantía". "No dan el dinero y no contestan, no se ponen en contacto con nosotros", ha apuntado.