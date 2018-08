Economía

Presupuestos 2014

Quiroga dice afrontan el trámite presupuestario 'con actitud abierta'

Redacción

03/11/2013

"Vamos a mirar con detenimiento estos presupuestos y ver si realmente están destinados a crear empleo y afrontar la difícil situación en la que está Euskadi", ha subrayado.

La presidente del PP en el País Vasco, Arantza Quiroga, ha afirmado que su partido afrontará el trámite de los Presupuestos vascos "con actitud abierta" y con intención de "influir" en ellos.

Además, ha afirmado que, para contar con el apoyo de los populares, las cuentas públicas se tienen que "encaminar a salir de la crisis y no en ahondar en viejas recetas".

En palabras de Quiroga, es de especial importancia que, sabiendo el momento actual de falta de recursos, el dinero de las cuentas públicas tiene que ir destinado, fundamentalmente, "a garantizar la Educación, la Sanidad y la inversión para la creación de Empleo".

La dirigente popular vasca ha considerado que su formación tiene ideas y una política económica "que se está viendo eficaz en la lucha contra la crisis, y en sacar al País Vasco y al resto de España de ella".

Negociación también "muy abierta"

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, vaticinó una negociación presupuestaria "muy abierta" en todas las instituciones vascas, en las que su partido se compromete a no presentar enmiendas a la totalidad para facilitar que aprueben sus cuentas para 2014.

Egibar hizo estas afirmaciones durante la tertulia matinal de Radio Euskadi en la que participaron representantes de todos los partidos con representación parlamentaria salvo UPyD.

Una vez registrado el proyecto de presupuestos vascos para 2014 en el Parlamento Vasco, el portavoz del PNV y presidente del partido en Gipuzkoa confirmó que el acuerdo económico y fiscal alcanzado con el PSE-EE tiene "su reflejo" en las cuentas vascas.

El parlamentario de EH Bildu Oskar Matute advirtió al PNV de que la coalición abertzale, que gobierna en minoría en la Diputación de Gipuzkoa, se va a guiar en todas las negociaciones por el principio de "coherencia" y no "en función de quien gobierne".

"Si no nos gusta un presupuesto lo enmendamos. No es un intercambio de apoyos, sino que queremos dotar de sentido político a la gestión", dijo Matute, quien ha lamentado que el proyecto del Gobierno Vasco no recoge un aumento de la fiscalidad en términos de progresividad, ni medidas para el reparto de la riqueza y del empleo.