ELA y LAB abandonan la negociación y CCOO y UGT se quedan solos

14/11/2014

El Gobierno Vasco se ha quedado con CCOO y UGT como únicos interlocutores, después de que ELA haya abandonado este viernes el foro, algo que ya hizo la LAB la semana pasada.

La reunión de hoy había sido convocada para negociar las condiciones laborales del año que viene de los trabajadores de la Administración autonómica vasca, que engloba al personal de la sede de Lakua, de Educación, de la Ertzaintza, de Osakidetza y de Justicia.

En la cita, ELA ha pedido que se suprima el decreto que amplió la jornada laboral hasta las 1.614,5 horas anuales y la vuelta a las 35 semanales, al tiempo que ha reclamado que las sustituciones sean efectivas desde el primer día, que no se amorticen vacantes y que se estabilicen las plantillas.

Ruptura

Sus representantes han considerado que el Gobierno Vasco ha mostrado una "nula voluntad" de acercar posturas en estos temas y han optado por levantarse de la mesa, según ha informado la central en una nota.

De esta manera, ELA ha seguido los pasos de LAB que la semana pasada decidió abandonar el foro, convocado en aquella ocasión para analizar el borrador de la Ley de Empleo Público Vasco.

LAB se ha reafirmado hoy en su decisión de no acudir a la Mesa General y ha advertido de que no regresará mientras el Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz no retire el decreto de ampliación de la jornada porque las 35 horas, ha dicho, fueron "un acuerdo histórico".

Críticas de UGT y CCOO

UGT ha explicado que se ha quedado en la reunión por "responsabilidad" y para informar a sus afiliados de las propuestas del Gobierno Vasco, aunque ha advertido de que "no va a avalar en ningún caso ningún acuerdo que mantenga los recortes". En una nota, este sindicato ha criticado que la Mesa General es "un paripé".

También CCOO ha recordado que el Gobierno "tiene la obligación de negociar" y ha denunciado que la cita de hoy "solo tenía por objeto cubrir el trámite formal para aprobar sin negociar el decreto de jornada laboral".