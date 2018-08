Economía

TAV en Navarra

Piden al Gobierno Foral cerrar las negociaciones sobre el TAV con Madrid

AGENCIAS | REDACCIÓN

30/06/2017

EH Bildu y Podemos y los sindicatos ELA, LAB, ESK, CGT, STEILAS, EHNE e HIRU han suscrito el manifiesto 'No al TAV, sí al cambio'.

Los partidos políticos EH Bildu y Podemos y los sindicatos ELA, LAB, ESK, CGT, STEILAS, EHNE e HIRU han suscrito el manifiesto "No al TAV, sí al cambio", en el que emplazan al Gobierno de Navarra a que "cierre las negociaciones con Madrid" sobre el tren de alta velocidad.

Aunque estaba prevista la firma de Izquierda-Ezkerra de este manifiesto, los representantes de la coalición no han acudido a este acto y, según han explicado fuentes de Izquierda-Ezkerra, no suscribirán el documento hasta que el mismo sea debatido internamente por los órganos de dirección de IU y Batzarre. Dicha fuente ha señalado no obstante que la posición de I-E al respecto "es de sobra conocida" y, de hecho, dan su "apoyo general" al documento, aunque no pueden suscribirlo hasta que sea debatido internamente.

En el manifiesto, presentado hoy en conferencia de prensa, se insta al Gobierno foral a cerrar las negociaciones sobre el TAV y a abrir un debate social y político sobre la red ferroviaria que necesita Navarra. El objetivo, se indica en el documento, debe ser "una red ferroviaria que atienda las necesidades del conjunto de la ciudadanía navarra y permita avanzar hacia un modelo social justo y sostenible".

Los firmantes del documento, que muestran en el mismo su "firme oposición" al TAV y su compromiso de parar el proyecto, señalan que la crisis económica hizo que el mismo entrara en "letargo", aunque ahora se ha retomado y el Estado propone un nuevo convenio al Gobierno de Navarra, que "ha mostrado su disposición a entrar en este esquema y dar luz verde a la infraestructura".

Además, los firmantes del documento afirman que rechazan y no van a aceptar que el Gobierno de Navarra "se implique para llevar adelante el TAV, ni mediante la firma de cualquier tipo de convenio ni apoyando o colaborando con el TAV de cualquier otra manera", por lo que solicitan la paralización del PSIS en Etxabakoitz.

Por otra parte, han hecho un llamamiento a impulsar de manera conjunta las movilizaciones que pudieran realizarse en otoño, la primera de ellas el 7 de octubre en la Zona Media.

Por último, han mostrado el compromiso de "ir tejiendo un camino común para impulsar el rechazo a este proyecto y la construcción de una alternativa, respetando la voluntad de la ciudadanía".