ELA y LAB aumentarán la conflictividad para 'desbloquear la negociación colectiva'

Agencias | Redacción

16/01/2018

Pese a la firma, hace un año, del acuerdo para priorizar los convenios vascos frente a los estatales, la negociación colectiva sigue bloqueada. Sindicatos y patronal se culpan mutuamente.

Los sindicatos ELA, LAB, CC. OO. y UGT y la patronal Confebask firmaron el 16 de enero de 2017 un acuerdo interprofesional de negociación colectiva que otorgaba prioridad aplicativa a los convenios vascos frente a los de ámbito estatal. Sin embargo, un año después, numerosos convenios colectivos siguen bloqueados. ELA y LAB culpan a Confebask del fracaso y advierten de que aumentarán la conflictividad, mientras que CC.OO. y UGT siguen apostando por la negociación. Confebask considera que la negociación colectiva no ha avanzado porque se ha seguido la misma dinámica que antes del acuerdo.

El responsable de negociación colectiva de ELA, Pello Igeregi, ha afirmado que, tras un año, la situación de la negociación colectiva "no ha cambiado en exceso" En este sentido, ha destacado que Confebask firmó el acuerdo interprofesional, pero "no ha renunciado a utilizar el poder de la reforma laboral para empeorar las condiciones de trabajo, dado que su estrategia principal para ganar competitividad y dinero es la devaluación de esas condiciones de trabajo". "No nos tendrán para eso", ha añadido.

En un artículo publicado en la web del sindicato, Igeregi ha dicho que no tiene "ninguna fe" en la patronal para desbloquear la negociación colectiva y ha asegurado que su fe "se deposita en los pasos" que den los sindicatos en la organización de los trabajadores. A su juicio, las centrales sindicales se deben preparar "para organizar a las plantillas y hacer huelgas en empresas y sectores".

Por su parte, el sindicato LAB ha indicado que el Acuerdo Interprofesional, aunque es "una herramienta válida" como acuerdo de estructura, no ha servido para desbloquear la negociación colectiva, y, por lo tanto, "tampoco ha servido para blindar la negociación colectiva de Euskadi de los ataques que sufre desde el marco estatal, de la mano de la patronal estatal (en la que también está Confebask), CCOO y UGT".

Por ello, cree que es hora de "hacer cambiar de actitud" a la patronal y apuesta "por la lucha como único camino para forzar ese cambio, multiplicando la conflictividad y activando a los trabajadores para conseguir revertir la precariedad y la pobreza a la que pretenden condenarnos tanto el poder económico como el político", ha concluido.

La secretaria de Acción Sindical de CC.OO. Euskadi, Mari Cruz Vicente, ha afirmado que la "efectividad" del Acuerdo Interprofesional ha sido "escasa" por la actitud de ELA y LAB "y alguna patronal", que "no han apostado por una negociación colectiva sectorial". No obstante, ha defendido "la importancia y vigencia" del acuerdo y reiterado la apuesta de la central "por la recuperación de la negociación sectorial".

Por último, la secretaria de Política Sindical e Institucional de UGT-Euskadi, Maribel Ballesteros, ha "lamentado y denunciado" que, un año después se su firma, el Acuerdo Interprofesional "no ha servido para avanzar en la negociación sectorial" en euskadi. Además, ha advertido de que la patronal "campa a sus anchas, con unas condiciones a la baja". "Si se analizan los convenios que están firmados y los que están sin firmar, la fotografía está claramente posicionada hacia la responsabilidad de un lado", ha apuntado, en alusión a ELA y LAB.

Confebask

El director de Laboral de la patronal vasca, Jon Bilbao, cree que "expectativas generalizadas" que despertó el pacto hace un año han resultado "fallidas" porque la negociación colectiva en Euskadi ha seguido la misma dinámica que antes del acuerdo. Es decir, durante 2017, se ha repetido la misma dinámica que en los años precedentes, de manera que "allí donde las mayorías sindicales recaían en CCOO y UGT se han firmado todos los convenios, sin excepción".

Bilbao ha indicado que, en la renovación de los convenios se juega la supervivencia de las empresas y de los puestos de trabajo. "O somos capaces de dotarnos de las condiciones y los medios para operar en el mundo de hoy o seguiremos donde estamos. Eso sí, las veces que lo logramos tenemos una herramienta, el Acuerdo Interprofesional, que protege lo que hemos acordado", ha concluido.

