Economía

BRECHA SALARIAL

La mesa de la brecha salarial convoca un segundo encuentro para el 12 de marzo

AGENCIAS | REDACCIÓN

21/02/2018

La reunión de este miércoles en la que han participado el Gobierno Vasco, Confebask y todos los sindicatos, salvo ELA, ha servido como primera toma de contacto.

Los participantes en la reunión de este miércoles convocada para abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres, entre los que encontraban Gobierno vasco, Confebask y todos lo sindicatos, salvo ELA, han tenido una primera de contacto y se han citado para un nuevo encuentro el 12 de marzo, al que LAB no ha confirmado su asistencia.

La cita se ha celebrado en el seno del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi (CRL) convocado por el Gobierno Vasco, siguiendo el mandato del Parlamento Vasco, que en una proposición no de ley instaba al Ejecutivo Vasco, junto con los agentes sociales, adoptar medidas dirigidas a atajar la brecha salarial.

La reunión, que no ha contado con la presencia de ELA al considerar esta cita un "puro acto de propaganda", ha servido para intercambiar primeras impresiones sobre este problema y la próxima reunión será el 12 de marzo, y a ella acudirá también Emakunde con la intención de que pueda facilitar datos actualizados sobre la brecha salarial. LAB, por su parte, no ha confirmado su asistencia a esta nueva reunión porque decidirá su participación o no en función de la voluntad que constate de abordar este problema.

Al termino de la reunión, el director del Departamento Jurídico Laboral de Confebask, Jon Bilbao, ha manifestado que la reunión ha ido "bien" y se ha entrado en un "tema que nos preocupa a todos", también a las organizaciones empresariales.

La miembro de la Ejecutiva de LAB, Arantza Vázquez, ha afirmado que no les ha parecido positivo el punto de partida del encuentro porque Confebask "ha dejado claro que la brecha salarial no es discriminación", algo que, a su juicio, es "grave". Asimismo, ha denunciado que la patronal vasca "niega su responsabilidad" mientras el Gobierno Vasco "no está dispuesto a interpelar a la patronal". Vázquez ha añadido que valorarán más adelante la "posición y participación" de LAB en este marco.

Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de CC.OO. Euskadi, Mari Cruz Vicente, ha manifestado que la reunión ha sido una primera toma de contacto y ha defendido que hay que hablar no solo de la brecha salarial, sino de "todo lo que propicia que exista". La representante de CC.OO. ha indicado que, además de un calendario de reuniones, hay que establecer un índice de materias a abordar. La representante de CC.OO. espera que sean capaces de llegar a acuerdos pero ha reconocido que habrá "discrepancias" con la patronal.

Maribel Ballesteros (UGT Euskadi), por su parte, ha destacado la importancia de luchar contra la brecha salarial, pero cree que hay que dar "un paso más allá" que debe partir, en primer lugar, del debate, pero "no hay que quedarse en el debate simplemente". Según ha indicado, habrá que ver qué recorrido tiene esta mesa para que el "resultado final pueda llegar a las empresas a través de la negociación colectiva". "Si vemos que este recorrido no va a ser encaminado a que se materialice en esas medidas, UGT valorará el mantener su presencia", ha añadido.

Vídeo: Urkullu pide a ELA que no entorpezca el trabajo contra la brecha salarial

/div>