02/06/2021 11:33 Economía datos del paro en mayo Hegoalde registra 7549 parados menos en mayo y baja la tasa en todos los territorios olatz prat | eitb media En la CAV se han registrado en mayo 122 618 personas paradas, 4364 menos que en abril (-3,44 %) y en Navarra, con un total de 38 560 personas paradas, el descenso ha sido del 7,63 %, 3185 personas. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Datos del paro de mayo en la CAV y Navarra. Imagen: EITB Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Noticias (1) El paro desciende en Euskadi en 3039 personas y en 739 personas en Navarra

Mayo termina con un descenso de las tasa de paro en todo Hegoalde donde se han registrado 7549 personas paradas memos que en abril.

En la CAV se han registrado en mayo 122 618 personas paradas, 4364 menos que en abril (-3,44 %) y en Navarra, con un total de 38 560 personas paradas, el descenso ha sido del 7,63 %, 3185 personas menos.

Según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el total de personas paradas en la CAV ha disminuido desde mayo de 2020 en 19 097 personas, los que supone un descenso del 13,48%, desde los 141 715 personas desempleadas de hace un año. Aún así, la cifra total de parados (122 618) es todavía superior a la cifra precovid de febrero de 2020 (117 239).

Aunque el año comenzó con una subida de 1490 personas inscritas en el paro (1,15 %) en enero, bajó en 1702 personas (-1,30 %) en febrero y, tras un repunte de 993 personas en marzo, bajó en 3039 en abril y en 4364 en mayo.

Por territorios, el desempleo ha bajado en mayor medida en Álava (-4,71 %), con 1018 desempleados menos, donde se han registrado un total de 20 615 personas desempleadas; en Gipuzkoa hay en mayo 32 581 personas apuntadas en Lanbide, 1129 personas menos (-3,35 %) que en abril; y Bizkaia registra 2217 desempleados menos (-3,09 %), con una cifra total de personas paradas de 69 422.

Respecto a mayo de 2020, el paro registró una mayor bajada en Gipuzkoa (-14,97 %) con 5736 desempleados menos; en Álava este descenso fue del 13,32 % (-3167 menos) y Bizkaia (-12,80 %) con 10 194 parados menos.

El número de personas menores de 25 años en el paro en Euskadi es de 10 017, lo que supone que se ha reducido en 870 personas respecto al mes anterior.

De las 4364 personas desempleadas menos registradas en mayo, 2921 pertenecen al sector Servicios, 550 a la Industria, 456 al segmento Sin Empleo Anterior, 222 a la Agricultura y 214 a la Construcción.

El paro ha bajado más entre las mujeres, con una reducción de 2210 hasta las 68 386 sin empleo, mientras en los hombres el descenso ha sido de 2 194 hasta los 54 232.

La vicelehendakari y consejera de Trabajo del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, ha considerado este martes que los datos del desempleo en Euskadi durante el mes de mayo son "un motivo para la esperanza" y que se está "en el camino adecuado".

No obstante, Mendia ha recordado que "hoy sigue habiendo 122 618 personas que buscan empleo y no lo encuentran" y ha incidido en que la mayor parte de los contratos siguen siendo temporales o a tiempo parcial, por lo que "nuestro mayor esfuerzo debe ser volcar las energías en conseguir que sean estables y garantizar la calidad del empleo que se genere".

Muy buenos datos en Navarra

Navarra ha registrado el segundo mayor descenso del paro de todo el estado, con una bajada del 7, 63 %. 3185 personas han encontrado trabajo durante el mes de mayo, aunque aún hay 38 560 que siguen buscando un empleo en la comunidad foral.

Respecto a mayo de 2020, el número de personas en paro ha bajado en 2577 personas (hace un año había 41137 personas sin trabajo).

En Navarra, el paro sigue siendo más acusado entre las mujeres (22890) que entre los hombres (15679) y el desequilibrio se mantiene en lo que se refiere a personas que han encontrado trabajo en mayo, ya que de las 3185 personas empleadas este mes, 1639 son hombres y 1545 mujeres.

906 menores de 25 años han conseguido trabajo en mayo, aunque sigue habiendo 4175 personas menores de 25 registradas como demandantes de empleo en Lanbide.

El paro en la Comunidad foral ha descendido en abril en todos los sectores, 1889 personas han encontrado trabajo en el sector de los Servicios, 473 en la Industria, 280 en Agricultura y 165 en la Construcción. Además, 381 personas sin empleo anterior han conseguido trabajo en mayo.

El sindicato UGT considera que la "importante bajada" del paro registrado en Navarra durante el pasado mes de mayo, 3.185 personas, apunta al "inicio de un nuevo ciclo de crecimiento económico" tras la crisis derivada de la pandemia.

Por ello apuesta por aprovechar para "dotar de calidad al empleo que se vaya generando y eliminar la enorme precariedad del mercado de trabajo", ya que ambas son a su juicio "condiciones necesarias para apuntalar y dar continuidad a esta nueva fase expansiva".

A la caída del desempleo suma UGT el incremento de afiliación a la Seguridad Social, con 2.646 afiliados más en Navarra en un mes y 9.342 más que hace un año, datos que son igualmente "positivos y significativos".

Los datos mejoran a nivel estatal

En el conjunto del Estado el número de desempleados inscritos en los registros públicos de empleo (SEPE) disminuyó en 129 378 personas en mayo, hasta dejar la cifra de parados en 3 781 250, marcando así el mayor recorte de la serie histórica que comenzó en 1996.

No obstante, el dato de paro de mayo, al igual que ocurrió en los meses anteriores, no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados. Los trabajadores en ERTE en la totalidad del estado se han situado en mayo en 542 142 personas, 95 439 menos que en abril.

Respecto a hace un año y teniendo en cuenta el fuerte impacto que la pandemia tuvo sobre el empleo en mayo de 2020, el mercado laboral ha recuperado 711 092 afiliados medios, mientras que el paro se ha recortado en 76 526 personas.