15/10/2021 12:23 Economía Electricidad ArcelorMittal efectuará "paradas cortas y selectivas" en Olaberria y Bergara por el coste de la luz O.P. | Eitb Media Estos cortes en la producción se realizarán en ambas plantas en determinadas horas en los que el impacto del coste de electricidad es mayor. Las plantas de Zumarraga, Etxebarri, Sestao y Lesaka no se verán afectadas por esta medida.

La decisión de la multinacional siderúrgica ArcelorMittal de hacer "paradas cortas y selectivas" de producción en determinadas horas debido a los altos costes de la electricidad afectará a las plantas gipuzkoanas de Olaberria y Bergara.

Según han confirmado fuentes de la compañía estas paradas ya se están produciendo en otra plantas de Europa en aquellos momentos en los que el impacto del coste de la electricidad es mayor.

La decisión de ArcelorMittal Europa afecta únicamente al negocio de productos largos de las acerías eléctricas, como es el caso de las plantas de Olaberria y Bergara, catalogadas por la multinacional como un solo centro de producción y que suman 510 trabajadores.

La acería de Olaberria produce perfiles medianos para la construcción, mientras que la de Bergara procesa el semiproducto que le llega de la primera y produce perfiles ligeros para el mismo sector.

La compañía ha admitido que se ha visto forzada a efectuar una "pausa corta y selectiva de producción" en algunos de sus hornos de arco eléctricos en Europa que fabrican algunos productos, generalmente utilizados en el sector de la construcción.

Según ArcelorMittal, esta medida responde a los cambios diarios en los precios de la energía, "lo que supone un gran desafío para producir acero a costes económicos", si bien no espera que esta medida tenga un fuerte impacto en el volumen de su producción o su capacidad para atender la demanda de los clientes.

En el País Vasco, ArcelorMittal cuenta con otras cuatro plantas que no se verán afectadas: la de Zumarraga, que distribuye chatarra; la de Etxebarri, que produce hojalata y chapa; la de Sestao, que, pese a tratarse de una acería eléctrica, fabrica productos planos (en concreto bobina laminada en caliente); y la planta de Lesaka, que produce productos galvanizados y prelacados.

La decisión tampoco afectará a las plantas asturianas de Gijón y Avilés, que suman cerca de 5 000 trabajadores, el grueso de plantilla de la multinacional en España, que asciende a casi 8 000 empleados.

Al margen de las del País Vasco y Asturias, el resto de las plantas con que cuenta la empresa en España están ubicadas en Pedrola (Aragón), Sagunto (Valencia) y Villaverde (Madrid).

ArcelorMittal produce en Europa unos 40 millones de toneladas de acero al año, de los que 10 son para el sector de la construcción.

Álex Ruiz, secretario del Comité de Empresa de ArcelorMittal ha asegurado esta mañana en En Jake, que los trabajadores aún no han recibido una comunicación por parte de la empresa anunciando las paradas. De todas maneras, opina que no sería raro, viendo que Sidenor ha adoptado una medida similar: "Al fin y al cabo, todos fundimos de la misma manera, con hornos eléctricos, y está claro que los costes energéticos, no solo los de la luz, sino también los del gas, nos lastran competitividad".

Según Ruiz, si las paradas fueran cortas o poco frecuentes, "ese tiempo en el que se pare la producción se podría aprovechar para trabajos de mantenimiento o para formación"; sin embargo, si las paradas fueran más frecuentes, habría que acogerse probablemente a herramientas como los ERTES "que otorgan cierta protección al trabajador".