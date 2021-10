26/10/2021 10:26 Economía Entrevista Sordo: "Si se otorga derecho a veto a la patronal, no va a haber acuerdo con CC. OO." Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA El secretario general de CC. OO. confía en que se puedan salvar las desavenencias de "coordinación" en el seno del gobierno de coalición sobre la reforma laboral aunque advierte de que si plantean "modificar acuerdos" que ya tenían "muy avanzados, van a tener un problema serio con CC.OO.". Escuchar la página Escuchar la página

El secretario general de CC. OO., Unai Sordo, ha asegurado, en torno a la negociación de la reforma laboral, que el Gobierno español no puede "otorgar derecho a veto a la patronal, porque si no, la CEOE se va a empoderar, y no va a haber acuerdo" con los sindicatos. Sordo ha admitido, no obstante, que sería "deseable un acuerdo con la patronal".

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el recién reelegido secretario general del sindicato ha confiado en que se puedan superar las desavenencias de "coordinación" en el seno del Gobierno de España, aunque ha avisado de que si plantean "modificar acuerdos que ya teníamos muy avanzados van a tener un problema serio con CC. OO." Según Sordo, es "evidente" que la reforma laboral se negocia con el Ministerio de Trabajo (que lidera Yolanda Díaz), que es el "competente en esta materia".

En este sentido, ha pedido a los dos partidos que conforman el Gobierno español que no "frivolicen", ya que "si alguien cuestiona los compromisos adquiridos se complicaría mucho la situación".

Además, Sordo ha negado que desde Europa se esté cuestionando "nada de lo que se está negociando en la mesa de diálogo social". Al contrario, ha añadido, "lo que la Unión Europea ha dicho a España es que tiene que reducir la temporalidad".

Por último, y cuestionado por el decreto que recorta los beneficios a las eléctricas en un intento de contener la escalada del precio de la luz, el secretario general de CC. OO. ha sostenido que "no se va a destruir empleo", porque estas empresas "tienen unos márgenes enormes" debido al "despropósito" que supone el sistema de asignación de precios de la energía (que establece el precio en base a la más cara). Sin embargo, ha defendido que el Gobierno español debería tomar "medidas más estructurales", sobre todo dirigidas al impulso de las renovables.