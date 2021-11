11/11/2021 11:32 Economía Ayudas de la UE Escrivá niega que la Unión Europea haya pedido ampliar el periodo de cálculo de las pensiones AGENCIAS | EITB MEDIA El ministro de Seguridad Social dice que está recogido en el plan de recuperación que elaboró el Gobierno de España y que no será obligatorio. Escuchar la página Escuchar la página

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha negado que la Unión Europea haya pedido ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, sino que forma parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno español en el Plan de Recuperación. En algunos casos "habrá que valorar extender el periodo de cálculo, pero no necesariamente", ha añadido.

"No entiendo la polémica. A mí me parece una serpiente de verano que puso en marcha hace ya un año Pablo Iglesias y que va saliendo de vez en cuando", ha señalado el ministro en declaraciones a RNE.

Escrivá ha explicado que en las recomendaciones del Pacto de Toledo se pidió que se tuvieran en cuenta en el sistema de cómputo de las pensiones las nuevas realidades del mercado laboral y la existencia de "carreras más volátiles", donde los últimos años de cotización no siempre son los mejores.

"Estimamos que para el 30 % de los trabajadores sus últimos años no son los mejores", ha indicado el ministro, que ha añadido que el sistema actual está pensado para "carreras lineales", donde teóricamente uno va mejorando sus cotizaciones según va cumpliendo años.

El ministro ha señalado que "ahora ya no es así", y ha recordado que hay que llevar a cabo un sistema más equitativo: "Eso lo haremos con los agentes sociales en 2022", ha añadido. Según Escrivá, en algunos casos, "habrá que valorar extender el periodo de cálculo, pero no necesariamente, se podría hacer un sistema para elegir los mejores años cotizados. Pero no hay nada nuevo", ha dicho el ministro.

Escrivá ha negado "rotundamente" que valorar la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones para determinadas carreras profesionales tenga como objetivo reducir el gasto en pensiones, ya que lo que se persigue es hacer el sistema "más equitativo" y mejorar la situación de los trabajadores a los que sus últimos años cotizados "no les favorece" de cara al cálculo de su pensión.

El ministro ha asegurado además que "no ve problemas ni le preocupa" que puedan surgir problemas en el Gobierno de coalición a propósito de esta materia, pues se trata de una medida contemplada en el Plan de Recuperación que "ha asumido todo el Gobierno", que está hablada "desde hace tiempo" y que a Bruselas "le ha parecido estupenda".

"Está en manos de PNV y EH Bildu frenar el recorte de las pensiones"

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza ha recordado esta mañana en una entrevista reazalida en "Faktoria" de Euskadi Irratia que la modificación pactada por Madrid con Bruselas requiere el visto bueno del Congreso y que la clave será la posición de los partidos vascos para formar una mayoría. "De ellos depende que esto se paralice", ha subrayado, en referencia a la reforma de las pensiones y la reforma laboral.