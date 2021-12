07/12/2021 11:35 Economía Sindikatuak LAB da por descartada una huelga general antes de finalizar el año O.P. | EITB Media Los sindicatos mayoritarios ELA y LAB no han coincidido en los objetivos, formas y tiempos de la huelga. LAB ha calificado de "error" que ELA quiera ceñirse al escenario y a la agenda de Madrid porque ese marco "limita el camino propio a recorrer en Euskal Herria". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Huelga general del 29 de marzo de 20212. EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

LAB ha mostrado su pesar porque, a poco de finalizar el año, el proceso de organización de la huelga general no ha dado el resultado deseado. La mayoría sindical no ha logrado ponerse de acuerdo en la consecución de este objetivo. Pese a que, de momento, la posibilidad de la huelga general queda descartada, el sindicato ha explicado que para LAB la huelga general no es un objetivo en sí mismo, sino "una herramienta para impulsar un nuevo periodo de lucha".

Para ello, según han explicado, en las próximas semanas se centrarán en "impulsar una hoja de ruta vasca para multiplicar las luchas sindicales en los centros de trabajo, impulsar la dinámica social en la calle y transformar de las condiciones laborales y de vida".

En un comunicado, el sindicato ha señalado que el Primero de Mayo reivindicó la necesidad de una huelga general por dos motivos principales. Por un lado, para "dar respuesta a los déficit evidenciados por la pandemia y a las consecuencias para los y las trabajadoras, tales como la insuficiencia del sistema sanitario, la carencia de un sistema público de cuidados comunitario o el carácter precario de los trabajos que se consideran esenciales"; y, por otro, "conscientes de que se tomarían decisiones importantes a nivel estatal (la reforma de pensiones condicionada por los Fondos Europeos o la reforma laboral, entre otras), para influir en ellas y, sobre todo, hacer posible en Euskal Herria un recorrido transformador que en Madrid no es posible".

Tras el verano, otros agentes se posicionaron a favor de la huelga general, como el movimiento de pensionistas y el resto de sindicatos de mayoría sindical. Según han subrayado, "había una mayoría suficiente para convocar la huelga general, a pesar de las diferentes positura en torno a la naturaleza y gestión de la misma entre LAB y ELA".

Sin embargo, los dos sindicatos mayoritarios en Euskal Herria no se han puesto de acuerdo, ni en modos, ni en tiempos. LAB ha calificado de "error", por ejemplo, que ELA se haya ceñido al escenario y a la agenda de Madrid porque "limita el camino propio que hay que recorrer en Euskal Herria".

Asimismo, LAB proponía que la convocatoria de huelga se llevara a cabo "cuanto antes" para que "con el fin de que incidiera al máximo en la evolución de los acontecimientos". Por el contrario, ELA, que afirmaba que la huelga general debía celebrarse antes de fin de año, prefería "esperar el momento más adecuado" para convocarla, "pensando que de las decisiones que se tomaran en Madrid surgiría el detonante para la huelga general".

En este sentido, LAB considera que el proceso de organización a corto plazo de la huelga general ha llegado a un "callejón sin salida" y que "la espera de un acontecimiento que sería un detonante de la huelga ha supuesto perder la oportunidad de influir en los acontecimientos.".