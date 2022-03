Economía HUELGA EN EL TRANSPORTE Los transportistas convocantes del paro mantienen la huelga pese al acuerdo del Gobierno español con el CNTC Agencias | EITB MEDIA Última actualización: 25/03/2022 19:57 (UTC+1) Publicado: 25/03/2022 19:19 (UTC+1) "Lamentablemente, seguimos con el paro", ha dicho el presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera, Manuel Hernández. En Euskadi, el sindicato Hiru ha convocado a sus afiliados este próximo domingo a una asamblea general extraordinaria. Escuchar la página Escuchar la página

Pese al acuerdo alcanzado entre el Gobierno español y Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera ha decidido continuar con el paro que lleva ya afectando a la cadena de suministro de todo el Estado español por doce días, según ha anunciado su presidente, Manuel Hernández, tras reunirse con la Ministra de Transporte, Raquel Sánchez.

En Euskadi, el sindicato Hiru ha convocado a sus afiliados este próximo domingo a una asamblea general extraordinaria para decidir si continúan con la huelga del transporte.

"Lamentablemente, seguimos con el paro", ha dicho a la prensa Hernández, presidente de la plataforma convocante del paro e integrada en su mayoría por transportistas autónomos y pymes, que se había comprometido a suspender el paro si el Gobierno español garantizaba que se adoptarían medidas para que los profesionales pueden cubrir lo que les cuesta trabajar.

Según Hernández, la ministra le ha dicho que lo harán a través de un "borrador de ley" en los próximos meses y que hasta entonces no puede aprobar medidas transitorias para garantizar el cobro por encima de costes, lo que ha llevado a los transportistas a mantener el paro.

Después de que la ministra le haya instado a retomar la actividad de los transportistas a partir del lunes, Hernández ha dicho que si en los dos próximos días la ministra no ofrece las garantías que le piden, el paro se mantendrá: "Nosotros ya no podemos poner más dinero, porque no lo tenemos".

Hernández ha lamentado que la ministra siga sin garantizar que no se pueda seguir trabajando a pérdidas, aunque ha celebrado el "trato amable" que, en su opinión, les ha dado Raquel Sánchez.

Esta mañana, unos 4000 transportistas, según cifras de la delegación del Gobierno español en Madrid, se han manifestado junto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para reclamar al Ejecutivo una reunión con Hernández, algo que finalmente ha ocurrido.