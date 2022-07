Economía ENERGÍA Euskadi aplicará desde de septiembre un plan para reducir el consumo de energía en el sector público EITB MEDIA Publicado: 29/07/2022 12:07 (UTC+2) Última actualización: 29/07/2022 12:37 (UTC+2) La consejera ha dicho que no contemplan límites al suministro de gas para otoño/invierno y que a partir de septiembre se empezarán a aplicar las medidas del Plan de Contingencia Energética que pretende dar una respuesta inmediata a la alerta declarada en Europa. Escuchar la página Escuchar la página

Las instituciones vascas aplicarán a partir del 1 de septiembre un "Plan de Contingencia Energética" que contempla un amplio catálogo de recomendaciones para reducir el consumo de electricidad y de gas y otros combustibles en el sector público, entre las que se incluye situar el termostato de las oficinas en 20 grados en invierno y en 25 grados en verano, no iluminar las dependencias que no estén siendo utilizadas, o fomentar los desplazamientos de los trabajadores a pie, en bicicleta o en transporte público.

Las medidas contempladas en este plan, cuyo borrador ha sido aprobado este viernes, tienen carácter de recomendaciones que apelan a la "responsabilidad y solidaridad" de las administraciones y del conjunto de los ciudadanos, por lo que no son de obligado cumplimiento, según ha explicado la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia.

El texto provisional del plan, en el que se seguirá trabajando las próximas semanas con el fin de que pueda aplicarse en el conjunto del sector público de Euskadi a partir del 1 de septiembre, ha sido aprobado este viernes en una reunión del Grupo Institucional de Sostenibilidad Energética, en el que están representados todos los departamentos del Gobierno Vasco, las diputaciones forales y las Asociación de Municipios Vascos-Eudel.

En el documento consensuado por las instituciones vascas se subraya que "si bien es cierto que en Euskadi no se prevén limitaciones de suministro de gas de cara al próximo otoño/invierno, sí se constata que esta realidad nos va a impactar, como poco, en el incremento del coste de este recurso, así como en el incremento del precio de la energía en general".

En este contexto, el Gobierno, las diputaciones y Eudel consideran necesario aplicar un 'Plan de Contingencia Energética' ante la "alerta energética" planteada por los problemas de suministro y de encarecimiento del gas en la Unión Europea, sobre la que se afirma que "nos exige contribuir hoy a la reducción del consumo de gas y deenergía a fin de actuar a tiempo para minimizar tensionamientos en el otoño/invierno".

Las medidas acordadas se centran en el sector público, con el objetivo de que actúe como "actor ejemplarizante", según se recoge en el documento aprobado por este grupo, que se ha reunido en la sede del Gobierno autonómico en Vitoria-Gasteiz.

Calor a 20º y aire a 25 en edificios públicos

Una de las principales medidas tiene que ver con la climatización de los edificios públicos, de manera que en invierno el termostato se regule a 20 grados, reduciendo esa temperatura a 15 grados por la noche y los fines de semana. En verano la temperatura debería ser de 25 grados en los edificios dependientes de todas las administraciones públicas vascas. En este sentido, ha recordado que por cada grado por encima de esa cifra, el consumo energético aumenta en un 7 %.

Por otra parte, se aconseja evitar la ventilación cuando está encendido el sistema de calefacción o de refrigeración, aunque sin olvidar, según ha precisado Tapia, las recomendaciones sanitarias sobre la aireación de espacios interiores para reducir el riesgo de contagios por covid-19.

En cuanto a la iluminación, el objetivo es la sustitución paulatina de todos los aparatos por bombillas led, el control de los horarios de encendido y el uso de sensores en pasillos y baños. Además, se insiste en que todos los equipos informáticos deben quedar apagados al acabar el horario laboral.

Asimismo, se indica que la ropa de trabajo debe ser la adecuada para la época del año. "En época de calefacción, llevar poca ropa es incoherente con quejarse de frío en la oficina", se precisa en el documento.

Otras recomendaciones consisten en evitar el uso de agua caliente en el centro de trabajo "si ésta no es imprescindible", para lo que se aconseja suprimir o desconectar los termos eléctricos.

A su vez, se propone promover el desplazamiento sostenible para el acceso al centro de trabajo, ya sea a pie, bicicleta o transporte público, tanto empleados como para el público.

El documento contempla, asimismo, recomendaciones para reducir el consumo de agua y la generación de residuos, la mejora del aislamiento de los edificios, el control de consumos, y el impulso de los sistemas de energía fotovoltaica o movilidad sostenible.

Tapia ha insistido en que no se trata de sancionar a las administraciones que no cumplan estas medidas, sino de que adquieran el compromiso de ir poniéndolas en marcha una vez que se apruebe la instrucción en septiembre, teniendo en cuenta las características de cada edificio, ya que no es lo mismo, un colegio, un hospital o una comisaría.