Economía Huelga en Navarra Más de 10 000 docentes llamados a la huelga este lunes en Navarra Agencias | EITB Media Publicado: 03/04/2023 05:01 (UTC+2) Última actualización: 03/04/2023 05:01 (UTC+2) LAB, Steilas, CC. OO., ELA y UGT reclaman bajar ratios, reducir la temporalidad, disminuir las cargas de trabajo y recuperar el poder adquisitivo. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Representantes de los cinco sindicatos, durante la rueda de prensa conjunta. Foto: @LABnafarroa Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Grebara deituta daude astelehen honetan Nafarroako irakaskuntza publikoko 10.000 langileak

Navarra afronta hoy una nueva jornada de huelga en Educación, la segunda movilización este curso, convocada por los sindicatos LAB, Steilas, CC. OO., ELA y UGT y a la que están llamados más de 10 000 docentes de los distintos niveles de la educación pública.

Las reivindicaciones pasan por una bajada de ratios en todas las etapas, reducir la temporalidad "real" por debajo del 8 %, disminuir la "sobrecarga" de trabajo con más recursos y recuperar el poder adquisitivo después de haber perdido desde 2010 un 20 %, lo que requiere mejoras salariales, la adecuación de los niveles laborales a las titulaciones del Plan Bolonia y una carrera profesional para todos.

Se trata de una segunda movilización este curso —la anterior fue el 15 de febrero— al sentir que su representación en la Mesa Sectorial ha sido "ninguneada por completo" a lo largo de "toda la legislatura" y convertida en un "órgano consultivo" en lugar de ser "el espacio negociador" que "legítimamente" le corresponde.

"Creemos firmemente que la consecución de estas reivindicaciones, además de mejorar las condiciones laborales de los docentes, repercutirá directamente en una mejora sustancial del servicio publico que ofrecen", afirmaron los portavoces de los cinco sindicatos en el acto del pasado 6 de marzo, en el que dieron lectura a un comunicado conjunto que subraya que "la educación es el instrumento principal para mejorar la sociedad" y por lo tanto "debemos mimarla para una mayor justicia social".

Animabn por ello al resto de organizaciones sindicales y otros agentes de la comunidad educativa a sumarse a la huelga de este lunes y emplazan al Gobierno de Navarra a una "negociación real en las mesas legítimamente establecidas", porque "mientras no haya negociación y no sean atendidas las reivindicaciones" continuarán con la dinámica de movilizaciones.

En respuesta a los periodistas, Pilar García (CC. OO.) señalaba que "el día 15 la huelga fue bastante contundente, el seguimiento fue mayoritariamente por parte del sector educativo, más que del sanitario y núcleo, y sin embargo, no hemos obtenido ninguna respuesta, no se nos llama". "Llevamos una legislatura con ausencia total de negociación y siempre se nos dice lo mismo, que no hay más dinero y que no se pueden aumentar las partidas presupuestarias".

En esta línea, indicó que esperan que la huelga de hoy tenga un "seguimiento por lo menos igual o mayor que la anterior". "En este caso, es una huelga que solo convocamos para el sector educativo. Precisamente, para dar mayor visibilidad a este sector nos hemos desligado de la huelga del sector sanitario", apuntó.