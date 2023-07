El IPC adelantado de julio sube ligeramente al 2,3 %, pero la subyacente escala hasta el 6,2 %

Economía -

índice de precios de consumo

Después de dos meses de bajadas consecutivas, la inflación ha subido cuatro décimas respecto a junio, aunque se sitúa en más de ocho puntos por debajo respecto al año pasado. La subyacente, no obstante, sigue al nivel del pasado verano.

Iker González | eitb media

publicado: 28/07/2023 09:02 (UTC+2)

última actualización: 28/07/2023 10:02 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Uztaileko KPI aurreratua apur bat igo da % 2,3an kokatuta, baina azpikoak % 6,2raino egin du gora

El IPC ha roto la tendencia a la baja de los últimos dos meses y ha subido cuatro décimas hasta situarse en su dato adelantado de julio en el 2,3 %, según datos hechos públicos por el INE.

Se trata de una ligera subida, pero que aún no llega a alejarse del entorno del 2 %, nivel de referencia ideal para el indicador.

La inflación subyancente, no obstante, sigue en cotas altas y escala tres décimas, hasta situarse en el 6,2 %, nivel similar al del pasado verano. La subyacente no tiene en cuenta la energía, ni los alimentos frescos o no elaborados.

El dato dado hoy por el INE es el adelantado, por lo que no se da el dato detallado de los grupos que conforman el IPC, ni lo que corresponde a cada comunidad autónoma.

Nadia Calviño, la ministra de Asuntos Económicos y Tranformación Digital y vicepresidenta primera, ha indicado que "el dato adelantado del IPC de julio apunta a una progresiva estabilización de los precios con la inflación en el entorno del 2 % y la subyacente en el entorno del 6 %".

"Nuestra política económica funciona, como demuestra el fuerte crecimiento, la creación de empleo y la estabilidad de los precios que contrasta con la situación de los países de nuestro entorno en beneficio de las empresas y familias españolas", ha añadido.

Ayer, por su parte, el BCE deicidió seguir con la escalada de los tipos de interés en su última reunión antes de la pausa estival. En la comparecencia posterior, Christine Lagarde se refirió al dato de inflación de España. "Obviamente, las cifras que vemos ahora para España con una inflación que tiende hacia el 2% y, con suerte, de manera sostenible, además de las cifras de desempleo más bajas que nunca, son un buen conjunto de cifras para el país y para la economía en general", destacó.

No obstante, recordó que la situación no es igual en todos los miembros de la eurozona, ya que hay países donde la inflación sigue siendo muy alta y se espera que permanezca alta por más tiempo, por lo que es necesario permanecer atentos a los datos agregados.