Azkue: "De momento, el cambio climático no está afectando directamente a las capturas de la flota vasca"

Economía -

EUSKADI IRRATIA

En cualquier caso, el director de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco, Leandro Azkue, ha reconocido que "aunque a cuentagotas, algunas especies típicas en aguas del Mediterráneo y de Canarias están apareciendo en la costa vasca".

IDOIA ALBERDI ETXANIZ | EITB MEDIA

publicado: 03/08/2023 09:56 (UTC+2)

última actualización: 03/08/2023 11:15 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Azkue: "Klima-aldaketak oraingoz ez du eragin zuzenik izan hemengo arrantzaleen harrapaketetan"

Científicos y meteorólogos están dando la voz de alarma sobre las altas temperaturas del agua del mar, y los pescadores ya no ocultan su preocupación. Sin embargo, de momento, el cambio climático no está afectando directamente a las capturas de la flota vasca. La campaña de la anchoa fue muy buena, y la del bonito está dejando también resultados positivos. Si bien no se ha detectado una migración masiva de especies en busca de aguas más frías, algunas especies típicas en aguas del Mediterráneo y de Canarias han comenzado a aparecer en la costa vasca.

Son palabras del director de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco, Leandro Azkue, en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, donde se ha referido a los efectos de la emergencia climática. Entre otros, ha explicado que los estudios científicos apuntan a que numerosas especies cambiarán de hábitat y se desplazarán hacia el norte en los próximos años y décadas, lo que podría provocar un descenso de la productividad. "En la práctica, todavía, no hemos percibido ese efecto", ha precisado.

Preguntado sobre la campaña del bonito, Azkue ha adelantado que la flota vasca ya ha capturado cerca de 6.700 toneladas, más de la mitad de la cuota que le corresponde (10.000 toneladas). También ha destacado que el kilo de bonito se está vendiendo a casi un euro más barato que el año pasado.

También ha hablado sobre el relevo generacional en el sector. Sostiene que el problema está en el personal técnico. Faltan técnicos y especialistas para dirigir y mantener las embarcaciones. En este sentido, ha recordado que el Gobierno Vasco tiene en marcha varios programas formativos náutico-pesqueros con el objetivo de garantizar el relevo generacional.