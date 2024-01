Díaz se reúne hoy con los agentes sociales para negociar la reforma del subsidio y cerrar el alza del SMI

Economía -

España

El Ministerio de Trabajo apuesta por una subida del 4 %, mientras las centrales pedirán un 5 %. La CEOE ya ha anunciado que "no va a estar en el acuerdo".

EITB Media

publicado: 12/01/2024 05:00 (UTC+1)

última actualización: 11/01/2024 21:35 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Diaz gizarte eragileekin bilduko da gaur langabeziako sorospena negoziatzeko eta gutxieneko soldata igotzeko

La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunirá hoy con los agentes sociales para negociar la reforma del subsidio de desempleo, que el Congreso tumbó el miércoles, y cerrar el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Según han avanzado las partes, el Ministerio de Díaz apuesta por una subida del 4 %, mientras las centrales sindicales han anunciado que pedirán un alza del 5 %. La patronal CEOE ya se descolgó del acuerdo en la anterior reunión realizada con el Ministerio. El presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, afirmó el miércoles que CEOE "no va a estar en el acuerdo" y denunció "el chantaje" que, en su opinión, está realizando el Ejecutivo.

"Nosotros estaremos en la próxima reunión que se convoque, pero la respuesta ya la tienen. Y digo la tienen, porque es que ante estas circunstancias, lo que nosotros no vamos a entrar es en el chantaje. El diálogo social es muchas cosas pero en el espíritu del diálogo social no tiene cabida ni la amenaza ni el chantaje", subrayó.

La reforma del subsidio, a debate en la Mesa del Diálogo Social

La ministra ha recordado que la reforma del subsidio de desempleo, que fue rechazada el miércoles con los votos en contra de PP, Vox y Podemos, es "la única" que el Gobierno español no pudo someter al diálogo social ya que debía aprobarse antes del 31 de diciembre, al ser una de las medidas vinculadas a la solicitud del cuarto pago del fondo anticrisis europeo, que permitirá al Estado español recibir otros 10 000 millones de euros.

No obstante, aunque decayese, la entrada en vigor de la reforma del subsidio estaba fijada para el 1 de junio de 2024, con lo que la no convalidación no afecta de inmediato a los beneficiarios del sistema de protección por desempleo del nivel asistencial.

Preguntada sobre el hecho de que el Congreso tumbara ayer la reforma con los votos de Podemos, la ministra de Trabajo ha acusado a la formación morada de haber "golpeado a los trabajadores de la mano de PP y Vox".