Bruselas aprueba un contrato por 1800 millones de dosis de la vacuna Pfizer

La Comisión Europea ha aprobado un contrato por 1800 millones de dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, según ha informado hoy la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

El contrato contempla 900 millones de dosis garantizadas, así como 900 millones "opcionales" para su distribución entre 2021 y 2023, ha anunciado Von der Leyen en su cuenta oficial en Twitter.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow.