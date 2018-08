Política

El copago marca la primera reunión del Gobierno Vasco de Urkullu

Redacción

18/12/2012

Tras la toma de posesión de los cargos de consejero, el Gobierno Vasco echará hoy a andar con los temas económicos como principales temas a debatir.

El primer consejo del nuevo Gobierno Vasco, presidido por Iñigo Urkullu, tratará este martes sobre el tema de la paga extra a los 67.000 funcionarios públicos vascos, además de hacer un primer análisis de la imposición del copago sanitario que ha determinado el Tribunal Constitucional, según han fuentes del Ejecutivo.

No obstante, en la reunión no se profundizará en grandes temas económicos, ya que todavía no está establecida la nueva estructura del Ejecutivo y sólo se ha nombrado a los ocho consejeros del Gabinete de Urkullu, que han tomado posesión de sus cargos este mismo lunes.

El consejo del Gobierno procederá al nombramiento de determinadas personas de la estructura del Ejecutivo y adoptará algunas decisiones no demasiado complicadas, ya que no le ha dado tiempo a analizar los principales retos que tendrá que abordar en esta legislatura.

Sin embargo, sí hablará de cómo abordar el tema del abono de la paga extra a los funcionarios vascos y el Ejecutivo considera que, por seguridad jurídica, la mejor fórmula para garantizarlo, es la decisión adoptada por la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, ambas gestionadas por el PNV, y por la que adelantaría las paga de verano a enero.

El Gobierno vasco tendrá que analizar la forma de realizar este abono, ya que cuenta con escaso tiempo para abordar esta cuestión y llevarla a efecto, y en principio, conllevaría una serie de trámites y problemas que habría que solventar.

De ésta y de otras cuestiones que tratarán el lehendakari y sus ocho consejeros en este encuentro, hablará en una posterior rueda de prensa (a las 12:00 en directo) el portavoz del Gabinete de Iñigo Urkullu, Josu Erkoreka.

Copago

En la comparecencia, está previsto que Erkoreka explique la opinión del Gobierno Vasco sobre la decisión del Tribunal Constitucional de imponer en la Comunidad Autónoma Vasca el copago farmacéutico, que se aplica en el Estado español desde el pasado 1 de enero.