Política

Entrevista en ETB

López: 'Hablar de ingresos es previo para elaborar un presupuesto'

Redacción

19/12/2012

Cree que hay posibilidad de llegar a acuerdos con el PNV, "siempre van a tener disponibilidad de pactos, pero con políticas concretas", ha manifestado.

El secretario general del PSE Patxi López ha afirmado en una entrevista en ETB que su partido siempre va a tener voluntad de acuerdo. Sin embargo, preguntado sobre si la auditoría que va a encargar el PNV puede complicar el acuerdo, López ha reafirmado que no tiene ningún miedo, pero cree que el gabinete de Urkullu poyecta desconfianza hacia las instituciones del país con esa decisión.

"Me molesta por lo que significa, por desconocimiento y por desconfianza hacia las instituciones, porque las cuentas las audita el Tribunal Vasco de Cuentas, el Ministerio de Hacienda, los altos cargos y los organismos internacionales", ha explicado.

Respecto a los presupuestos Patxi López ha afirmado que para él un presupuesto tiene dos columnas; la del ingreso y la del gasto. En este sentido, ha criticado que "siempre se nos impone la reducción de gasto, pero ¿por qué no hablamos de los ingresos? Eso es previo a la hora de elaborar un presupuesto", ha afirmado.

"Este nuevo Gobierno Vasco elegido con el menor respaldo de la historia del Parlamento tiene que decir cómo va a hacer frente a la crisis, porque de momento lo desconocemos", ha matizado.

López ha defendido el acuerdo de los socialistas y EH Bildu en las Juntas Generales de Gipuzkoa, "no vamos a fijarnos con quién, sino qué acordamos", ha subrayado; "es posible por qué". En cambio, ha explicado el no entendimiento en Araba y en Bizkaia porque "no hay que ayudar a la sostenibilidad de las instituciones, sino a la sostenibilidad del país".

Copago

La decisión del primer consejo de Gobierno del PNV de seguir con la línea marcada por el anterior ejecutivo, "tiene lógica, porque hay que defender el autogobierno frente a ese afán recentralizador de Rajoy y por razones de justicia", ha explicado López.

No teme el posible efecto llamada, porque "espero que en otras comunidades adopten esta decisión".

Congreso del PSE-EE

Respecto al congreso que los socialistas vascos van a celebrar a principios de año, su secretario general ha explicado que el congreso "va a decidir la parte orgánica, pero también definiremos qué es el proyecto socialista en el siglo XXI, y ese es el debate que tenemos pendiente en toda Europa", ha afirmado.