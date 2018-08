Política

Caso Bárcenas

Mas convoca una cumbre para analizar medidas contra la corrupción

01/02/2013

El objetivo será canalizar ideas para mejorar el funcionamiento de la administración y evitar más casos de corrupción.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha convocado para la semana próxima una reunión con los representantes de las principales instituciones de Cataluña con el objetivo de canalizar ideas para mejorar el funcionamiento de la administración y evitar más casos de corrupción.

En una rueda de prensa ofrecida este viernes en el Palau de la Generalitat, Mas ha manifestado su "preocupación" por el "cúmulo" de casos que apuntan a la corrupción y malas prácticas en la actividad política y ha advertido de que, con estos hechos, se está "resquebrajando" la "fina capa" de confianza de la sociedad en las instituciones, lo que puede repercutir, entre otros aspectos, "al proceso de transición nacional".

En la cumbre de la semana que viene participarán la presidenta del Parlament de Cataluña, Núria de Gispert; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno; el presidente de la Fiscalía Superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol; el Síndic de Cuentas, Jaume Amat; el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.

El día después de su entrevista con el Rey Juan Carlos I y de la aparición de nuevas informaciones periodísticas sobre el Caso Bárcenas, Mas no ha dado detalles adicionales de su encuentro con el monarca y ha evitado pronunciarse sobre qué debe hacer el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, en la actual situación.

"No me pronunciaré sobre casos concretos ni sobre si debe comparecer Rajoy, eso se debe pedir en las Cortes o los partidos pero no debe opinar sobre esto otro presidente", ha remarcado.