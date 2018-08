Política

Congreso de los Diputados

Rajoy anuncia un segundo paquete de reformas económicas

Redacción

20/02/2013

Por otro lado, ha anunciado una ley orgánica para combatir a la corrupción, que es "insoportable" y "lesiona la democracia y desacredita a España".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy en el Congreso de los Diputados, en su primera intervención en el Debate del estado de la Nación, el segundo paquete de reformas económicas de la legislatura y, tal y como se esperaba, medidas para hacer frente a la corrupción.

IVA

Así, ha anunciado que a partir de enero de 2014 los autónomos y las pymes con un volumen de negocio de menos 2 millones de euros al año no tendrán que pagar el IVA hasta que hayan cobrado las facturas a las que corresponda el pago del impuesto, como medida para incentivar la economía.

45.000 millones para apoyar la liquidez de empresas

Además, el presidente del Gobierno ha anunciado una batería de medidas para reducir los costes de intermediación financiera y apoyar la liquidez de las empresas, con las que pretende movilizar recursos por casi 45.000 millones de euros.

Para ello se ampliarán las líneas de mediación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para aportar a este programa 22.000 millones, a la vez que las entidades bancarias saneadas aportarán 10.000 millones de euros más en créditos para las pymes.

Empleo juvenil

Respecto al empleo juvenil, Rajoy ha defendido una reforma educativa "urgente" para mejorar la empleabilidad de los jóvenes.

Para Rajoy, los problemas de fracaso escolar y abandono escolar temprano que padece el sistema educativo español "no pueden continuar", pues, a su juicio, "no hay nada menos equitativo" que un sistema en que una cuarta parte de los jóvenes salen del mismo "sin haber adquirido los conocimientos y las competencias mínimas para insertarse en el mundo laboral".

Ha avanzado que la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 incluirá bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social de las empresas cuando contraten a menores de 30 años, hasta que la tasa de paro no baje del 15%, desde el 26% actual.

Así, ha indicado que ha concretado que se bonificarán los contratos a tiempo parcial con vinculación a la formación, en un 75% en empresas de más de 250 trabajadores y en un 100% para el resto.

Además, se creará un contrato de primer empleo de carácter temporal que contará con incentivos cuando se convierta en un contrato indefinido y se incentivará también los contratos en prácticas para el primer empleo.

Pacto contra la corrupción

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha planteado este miércoles a los demás grupos una oferta de pacto contra la corrupción que incluirá varias reformas legales, como la Ley de Transparencia (ya en tramitación parlamentaria), una Ley Orgánica reguladora del ejercicio de las funciones políticas y una Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos y de sus fundaciones. Además, ha abogado por endurecer las penas contra los corruptos y aumentar el plazo de prescripción para ese tipo de delitos.

En concreto, el jefe del Ejecutivo ha apostado por incluir en la Ley de Transparencia a los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sindicales. Además, ha planteado una reforma del Código Penal para endurecer las penas previstas para estos delitos y una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilice los procedimientos.

"Me repugna que en España surjan casos de corrupción pero me enorgullece que las instituciones funcionen en su persecución", ha proclamado Rajoy en el Debate sobre el estado de la Nación, sin citar en ningún momento el llamado 'caso Bárcenas' que afecta a su partido.

El jefe del Ejecutivo ha argumentado que es una insidia decir que hay un estadio generalizado de corrupción en España y que "nos hundimos por causa de la corrupción", criticando que se quiera crear una nueva "leyenda negra" de España.

"Profunda reordenación" del sector eléctrico

El Gobierno abordará "de forma inmediata" una "profunda reordenación" del sector eléctrico, que remitirá este semestre al Congreso, según ha adelantado el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, durante el Debate sobre el estado de la Nación.

Rajoy ha defendido las medidas adoptadas en el sector eléctrico por el actual Gobierno y aseguró que, de no haber sido adoptadas, el déficit de tarifa "habría aumentado año tras año hasta alcanzar en 2015 el doble del actual".

Entre las medidas adoptadas, a las que ha calificado de "primeros pasos", ha citado la suspensión en la percepción de primas a nuevos proyectos de renovables, los recortes de retribución a la distribución y transporte, la reducción de los pagos por capacidad y la creación de nuevos impuestos.

Ha evitado el "naufragio"

Al inicio de su intervención, el presidente ha afirmado que el Ejecutivo ha evitado "el naufragio" de España y, gracias a las reformas emprendidas, se están sentando las bases de la recuperación económica.

"No diré que ha sido fácil, no lo ha sido, ni fácil ni agradable. Tampoco diré que lo haya entendido todo el mundo" ha asegurado el jefe del Ejecutivo en su primer debate del estado de la nación.

Rajoy ha recordado que "entre los que nos contemplan desde fuera, nadie apostaba por España hace un año" y, sin embargo, "nadie desde fuera piensa hoy que España no logrará salir adelante".

Déficit

En ese sentido, Rajoy ha anunciado que el déficit público cerró 2012 por debajo del 7 % del PIB, frente al 6,3 % comprometido con Bruselas.

Rajoy ha indicado que, a la espera de las cifras definitivas, en 2012 se ha reducido el déficit en 21.000 millones de euros el pasado año, la mitad por los mayores ingresos y la otra mitad por el recorte del gasto, a pesar de que han subido las partidas dedicadas a las prestaciones por desempleo y al pago de los intereses de la deuda.

Ayuda a la banca

Además, el presidente del Gobierno ha elogiado la ayuda europea de 40.000 millones de euros para la banca española porque gracias a ella se han sentado las bases de un sistema financiero viable, solvente y transparente.

"Cuando alguien habla de la UE como la 'madrastra' que pone ajustes, conviene recordar que España ha recibido un préstamo de 40.000 millones al 0,5 % a diez años y con periodo de carencia. Y sin esa aportación, no habríamos sentado las bases de un sistema financiero viable, solvente y transparente", ha explicado en su primer debate del estado de la nación.

Herencia

En un repaso de lo que el Gobierno del PP se encontró cuando llegó al poder, Rajoy ha asegurado que el país se dirigía "a una práctica suspensión de pagos", porque en 2006 no se acertó en el alcance de la crisis. No obstante, ha insistido en que no busca un burladero para refugiarse de una situación "tan dramática", sino advertir de que "si no somos capaces de responder" a la actual situación, "no se podrán aplicar las terapias adecuadas".

En este sentido, ha destacado que algunas cosas han ido cambiando a mejor, como por ejemplo la balanza por cuenta corriente que a cierre de noviembre ya ha tenido superávit, lo que significa que España no ha tenido necesidad de financiarse en el exterior.

"Situación tremendamente dura"

Sin embargo, ha dicho hoy que las mejoras en la economía española no son suficientes y ha prometido que no habrá "ni un minuto de relajación o sosiego": "Nada de brotes verdes, ni nubes pasajeras, ni anticipos primaverales; la realidad económica de nuestro país es terriblemente dura".

Con estas palabras ha resumido Rajoy al inicio de su discurso en el debate del estado de la nación la situación del país, donde, a pesar de que algunas cuestiones comienzan a encauzarse y en otras se notan "sensibles mejoras", ha dicho, no se puede olvidar la elevada tasa de paro y la falta de empleo.

Dispuesto a hablar del modelo de Estado

En otro orden de cosas, y en clara referencia al nacionalismo y a las reclamaciones federalistas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha mostrado hoy dispuesto a hablar de todo siempre dentro del marco de la Constitución y ha asegurado que el Ejecutivo siempre ha estado, está y estará permanentemente abierto al diálogo.

Rajoy ha añadido durante su intervención que "si hay voluntad" siempre se puede llegar a acuerdos, en referencia a la organización territorial del Estado.

No habla de ETA

Rajoy no ha hecho referencia alguna a ETA en su discurso del debate sobre el estado de la nación, con lo que por vez primera han desaparecido las alusiones a ETA en la intervención inicial de un jefe del Ejecutivo en las veintitrés ediciones de este debate.

Oposición

Toda la oposición ha adelantado que pedirá explicaciones sobre los escándalos que cercan al PP y al Ejecutivo, como el caso Bárcenas.

Por su parte, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, planteará nuevas medidas para luchar contra la corrupción, como aumentar las penas de prisión e inhabilitación para los culpables, y también ofrecerá un gran pacto nacional contra la pobreza.

Según fuentes socialistas, el líder del principal partido de la oposición también propondrá que la Audiencia Nacional asuma la competencia en estos casos, así como de inhabilitar a las empresas condenadas por corrupción para que no puedan contratar con la administración.