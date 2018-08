Política

Crisis en Navarra

Jiménez traslada a Rubalcaba su malestar por el veto a la moción

Redacción

07/03/2014

Jiménez ha reprochado la "actitud" de Rubalcaba, que, junto con la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, dejó claro que su partido no iría con Bildu "ni a la vuelta de la esquina",

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el del PSN, Roberto Jiménez, se han visto las caras este viernes en Madrid en una tensa reunión en la que el navarro le ha reprochado su actitud de vetar la moción de censura contra Yolanda Barcina y colocar al partido en una "posición muy delicada".

Jiménez se comprometió anoche en el Comité Regional del PSN a viajar hoy mismo a Madrid para trasladar personalmente a Rubalcaba el malestar de los socialistas navarros por prohibir la moción de censura, que la dirección federal argumentó en la necesidad de contar con el voto de Bildu para que prosperase.

Tanto la Ejecutiva como el Comité Regional acataron el veto de Ferraz, pese a discrepar con el mismo, y Jiménez se negó a dimitir, como le habían pedido algunos de sus compañeros.

Fuentes de los socialistas navarros han explicado a Efe que Jiménez ha reprochado la "actitud" de Rubalcaba, que desde el primer momento, junto con la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, dejó claro que su partido no iría con Bildu "ni a la vuelta de la esquina", aunque también dijo que no consentiría que la izquierda abertzale les impidiera "hacer política".

Jiménez, según esas fuentes, le ha recordado esas palabras y ha reiterado que el PSN no tenía intención de pactar nada con Bildu, que no hay manera de no aceptar sus votos en el Parlamento porque es un partido legal con representación institucional y que la idea era convocar elecciones el 25 de mayo.

Ha insistido en que la situación no se ve igual en Navarra que fuera y ha defendido la moción de censura como el instrumento necesario para devolver la normalidad a la política autonómica, ante el "desgobierno" en el que se encuentra después de que el PSN abandonara la coalición con UPN y dejara al partido de Barcina en minoría, con sólo 19 de los 50 diputados forales.

El PSOE niega reproches entre Jiménez y Rubalcaba

La Ejecutiva Federal del PSOE ha negado este viernes que haya habido reproches en la reunión que han celebrado el líder del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el del PSN, Roberto Jiménez, y ha asegurado que en el encuentro no se ha hablado del pasado, sino "del futuro de Navarra".

Fuentes de la dirección federal han señalado a Efe que la reunión no ha sido tensa, tal y como habían apuntado otras fuentes del PSN, y han negado que Jiménez haya recriminado a Rubalcaba su veto a la moción de censura contra Yolanda Barcina.

Unas 200 personas se concentran en Pamplona contra la decisión del PSN

Más de cien personas se concentran este viernes frente a la sede del PSN en Pamplona para mostrar su protesta ante la decisión de los socialistas navarros de acatar la decisión de la Comisión Ejecutivo Federal del PSOE de no presentar una moción de censura contra la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina.

Los asistentes a la concentración ruidosa, que ha dado comienzo sobre las 19:00 horas, llevan cacerolas y silbatos y protestan coreando gritos como 'sinvergüenzas', 'PSN, estafadores', o 'que se vayan'.

Asimismo, varios congregados portan carteles con frases como 'Elecciones ya', 'El futuro de Navarra se decidirá en Navarra', o 'Fuera ladrones de las instituciones'.