Política

Ponencia de autogobierno

EH Bildu acusa al PNV de 'romper' el acuerdo sobre autogobierno

Redacción

20/03/2014

La coalición abertzale cree que el PNV tiene que decidir si avanzar junto a ellos o "parchear" el Estatuto de Autonomía con el PSE-EE en la ponencia de autogobierno.

El parlamentario de EH Bildu Hasier Arraiz ha reclamado al PNV que decida si está dispuesto a avanzar junto a la coalición soberanista hacia el derecho a decidir o si, por el contrario, se limita a posicionarse junto al PSE-EE para "parchear" el Estatuto de Autonomía.



El también presidente de Sortu ha comparecido junto a sus compañeros de grupo de la coalición soberanista Laura Mintegi y Pello Urizar para dar a conocer la postura de su grupo ante la creación de la ponencia que se constituirá el 27 de marzo en el Parlamento vasco para analizar la posible actualización del sistema de autogobierno de Euskadi.



El parlamentario de la coalición soberanista ha insistido en que EH Bildu sólo respaldará un cambio de marco jurídico político que tenga como eje el respeto al "derecho a decidir" de los vascos, dado que lo contrario no sería más que poner un mero "parche" al actual Estatuto de Autonomía de Gernika.



En este sentido, ha pedido al PNV que se posicione de una vez ante el alcance que debiera tener la reforma del sistema de autogobierno vasco. Arraiz ha exigido este posicionamiento al PNV después de que, según ha dicho, la dirección jeltzale "rompiera" un pacto que él mismo había cerrado con Joseba Egibar a favor de la primera de estas fórmulas.



Dicho acuerdo, según ha asegurado "hablaba de la voluntad política de la ciudadanía vasca como único límite". No obstante, ha denunciado que, a instancias de la dirección del PNV, este partido diera "un paso atrás" para sustituir este acuerdo por un pacto con el PSE.



En virtud de este acuerdo con los socialistas, la resolución parlamentaria que dio lugar a la creación de la ponencia de autogobierno no incluyó referencias al derecho a decidir y hablaba de la "actualización" del estatuto.

Respuesta de Egibar

En respuesta a las palabras de Arraiz, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha dicho que la izquierda abertzale "se ha incorporado ahora" a la defensa del derecho a decidir, porque antes ha estado condicionada por la estrategia política y militar que marcaba ETA con sus referentes de "independencia y socialismo".



El portavoz del PNV ha recordado que hace dos legislaturas el Parlamento Vasco aprobó la propuesta de nuevo estatuto político y que contó con tres votos a favor y tres en contra de los entonces representantes de la izquierda abertzale, es decir con "un resultado cero".



A su juicio, a la izquierda abertzale hasta ahora le parecía "excesiva concreción" este planteamiento del derecho a decidir porque había una "estrategia político militar" fuera de las instituciones, que era su "referente político".



"Cuando ETA ha apagado la luz -ha sostenido Egibar- la izquierda abertzale se ha quedado a oscuras".