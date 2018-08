Política

Cañete pide disculpas y asegura que valora igual a hombres y mujeres

21/05/2014

Por su parte, la candidata del PSOE a las elecciones europeas, Elena Valenciano, ha aceptado las disculpas del cabeza de lista del PP, a pesar de que las mismas llegan "tarde" y "a la fuerza".

El cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Miguel Arias Cañete, ha pedido hoy disculpas por sus declaraciones sobre la superioridad moral y el machismo, ha reconocido que estuvo desafortunado y ha asegurado que siempre ha valorado igual a hombres y mujeres

En una entrevista en la Cope, Cañete ha querido así zanjar la polémica que inició la pasada semana cuando señaló -en una entrevista en Antena 3- que debatir con una mujer es "muy complicado" y sugirió que en su cara a cara con la socialista Elena Valenciano no había querido mostrar su "superioridad" intelectual para no parecer un "machista".

El candidato popular ha asegurado que "desde luego que no" es machista y ha criticado que "algunos" estén intentando dar una imagen "equivocada" de él.

En todo caso, ha añadido, si ha ofendido a alguien con sus palabras pide disculpas, y ha señalado que ha esperado hasta hoy para hacerlo porque quería expresarlas desde un medio de comunicación con "gran audiencia" y no en un mitin, y porque, ha admitido, "no esperaba tanta polémica".

"La verdad es que me expresé mal, ciertamente", ha insistido el candidato de los populares, quien ha asegurado por otra parte que "en absoluto" se le ha impuesto desde el PP una "ley del silencio" desde que hizo esas afirmaciones. "No me han mandado absolutamente nada", ha señalado.

Y ha insistido en que tuvo la "mala suerte" de utilizar una "expresión desafortunada" para decir "una cosa distinta".

Ante las preguntas de si sus palabras pueden afectar a sus opciones como comisario europeo, Miguel Arias Cañete ha asegurado que en este momento tiene la cabeza solamente en ganar las elecciones y en hablar de Europa por toda España.

Duras críticas desde medios internacionales

Hoy varios medios internacionales se han hecho eco de las polémicas palabras y han criticado la actitud del candidato del PP.

Valenciano acepta las disculpas, que llegan "tarde" y "a la fuerza"

La candidata del PSOE a las elecciones europeas, Elena Valenciano, ha aceptado este miércoles las disculpas del cabeza de lista del PP, Miguel Arias Cañete, por sus recientes comentarios machistas a pesar de que las mismas llegan "tarde" y "a la fuerza".

El problema, a juicio de Valenciano, no es lo que dijo Cañete sino lo que piensa, ya que "tiene un pensamiento político que no es compatible con la política del siglo XXI".

Valenciano ha asegurado que "no es la primera vez" que Cañete "hace un comentario de ese tipo, tan sumamente machista y vejatorio".

En opinión de Valenciano, Cañete "comparte el estereotipo que "tanto daño" ha hecho a las mujeres a lo largo de los siglos, que han sido vistas como personas subordinadas.

Por ello, considera "muy grave que el candidato popular lance un mensaje que vuelve a ubicar a las mujeres en la "falta de capacidad y la necesidad de ser protegidas", ya que "golpea en la línea de flotación" de lo que se lleva combatiendo desde hace años.