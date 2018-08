Tapia pide respetar la presunción de inocencia en el 'caso Hiriko'

Política

27/02/2015

El lehendakari se ha mostrado "satisfecho" con las explicaciones dadas por el nuevo consejero de Empleo.

Arantza Tapia, consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, ha recordado que, ante un proceso judicial, existe la presunción de inocencia, por lo que ha pedido a los grupos de la oposición que no hagan "juicios previos" sobre el caso Hiriko, y ha reiterado que el Gobierno vasco no se personará en la causa porque el proyecto de coche eléctrico cumplió con los objetivos que establecían las subvenciones que le fueron concedidas y que ascendieron a 2,7 millones de euros.

Tapia ha realizado estas declaraciones en el pleno de control al Gobierno vasco, en respuesta a una interpelación formulada por el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, sobre el caso Hiriko. Maneiro cree que estamos ante un "nuevo caso de corrupción soterrada y uso de dinero público en beneficio de determinadas personas del PNV".

El parlamentario de UPyD ha llevado a la Cámara este asunto, después de que esta semana se haya conocido que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz ha admitido a trámite la querella planteada por la Fiscalía de Álava en el fallido proyecto de coche eléctrico 'Hiriko', que se dirige contra seis empresarios y la asociación Afipaida.

Tapia ha recordado "otras tantas querellas" en las que "se ha demostrado que no hay nada después". "Aquí no se ha demostrado nada, por tanto, no hagamos juicios previos", ha defendido.

Tras recordar que el Gobierno central sí ha decidido personarse en esta causa, ya que concedió 14,7 millones de euros a este proyecto que nunca vio la luz, Tapia ha explicado que el Gobierno vasco --que entregó 2,7 millones de subvenciones-- no considera actuar de la misma manera porque, "hoy en día, no hay nada que permita demostrar que nos tengamos que personar en la causa" porque "los objetivos del proyecto de investigación fueron ajustados y adecuados".

Situación de Candy Hoover

Por otro lado, Tapia ha señalado que el Gobierno Vasco no será el "obstáculo" que impida un nuevo proyecto industrial en la planta de Candy en Bergara (Gipuzkoa) pero ha alertado de que el tiempo fijado para dar con la solución es "limitado".



La Diputación de Gipuzkoa anunció el pasado viernes que había cerrado un acuerdo con la firma Candy y con el comité de empresa para facilitar que un nuevo inversor ponga en marcha otro proyecto industrial en la planta de Bergara, en la que tendría un alquiler en condiciones ventajosas, aunque no podría fabricar electrodomésticos.

'Satisfecho' con Toña

Por otro lado, el lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha mostrado "satisfecho" con las explicaciones del consejero de Empleo, Ángel Toña, y con los razones con las que la Comisión Ética del Gobierno vasco ha argumentado el visto bueno a su continuidad en el cargo.

De esta manera, ha respondido este viernes a una pregunta del PP sobre la situación de Toña, después de haberse conocido que una sentencia mercantil -ahora recurrida por el consejero- le inhabilita temporalmente como administrador concursal por su actividad profesional privada previa a su nombramiento.