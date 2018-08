Política

Maroto ofrece a la oposición un 'compromiso ético contra el racismo'

AGENCIAS | REDACCIÓN

08/06/2015

El alcalde de Gasteiz en funciones no quiere que su nombre esté asociado "con la palabra racista". Ofrece un pacto contra el racismo y contra el fraude en las ayudas sociales.

El alcalde de Vitoria-Gasteiz en funciones, Javier Maroto (PP), ha ofrecido hoy a los grupos de la oposición "un compromiso ético" para el acuerdo en las políticas sociales basado en la lucha contra el racismo y contra el fraude en las ayudas sociales independientemente de quién sea la persona que lo cometa.



El PP obtuvo en las pasadas elecciones municipales 9 concejales en Gasteiz (la mayoría absoluta son 14) y aunque sólo faltan 6 días para que se celebre el pleno de investidura del alcalde, el candidato popular a la reelección, Javier Maroto, todavía no tiene garantizada su continuidad ya que podría quedar desbancado si la oposición alcanza un pacto.



Esta mañana, Maroto ha presentado a los medios "un compromiso ético para el acuerdo en las políticas sociales" que, según ha dicho, va "más allá" del gesto que le ha pedido el PNV y ha subrayado que lo hace "desde la convicción" y porque no quiere que se asocie su nombre con la palabra racista.



En el texto que ha leído se ha comprometido "a respetar al diferente y luchar contra el racismo y la intolerancia para garantizar la convivencia y la cohesión social, potenciando el valor de la solidaridad como una seña de identidad indiscutible de Vitoria".



Asimismo, ha anunciado que trabajará "por la justicia social efectiva y por erradicar el fraude en las ayudas sociales independientemente de quién sea la persona que lo cometa".

"Lo que voy a decir hoy es lo que he querido decir siempre antes pero a la vista está que no he sido lo suficientemente claro o no lo he sido para todos y por ello debo hacer autocrítica", ha señalado. Según ha explicado, esta declaración no quiere que sea un "gesto" sino que quiere "dar un paso más allá "y adquirir "un compromiso ético que posibilite lograr un acuerdo con el resto de grupos entorno a las políticas sociales".

Maroto ha precisado que gesto no supone "rectificar, ni es un giro" sino que se trata solo de "ser clarísimo y contundente" porque "no puedo seguir permitiendo que el racismo se asocie a mi persona".

EH Bildu: 'Maroto no tiene credibilidad'

Tras la comparecencia de Maroto, la candidata de EH Bildu a la Alcaldía de Gasteiz, Miren Larrion, ha afirmado que el primer edil no tiene "ninguna credibilidad" y ha invitado al PNV a que se sume a la "iniciativa de cambios" en la capital alavesa.



A su juicio de la representante de la coalición soberanista, Maroto no tiene "ninguna credibilidad" y ha advertido de que "solo ha reaccionado cuando ha visto en peligro la Alcaldía". "La maniobra de hoy obedece a los contactos que se están llevando a cabo entre PNV y PP", ha añadido.