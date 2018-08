Política

PNV y PP reúnen sus ejecutivas en Araba tras el ofrecimiento de Maroto

AGENCIAS | REDACCIÓN

09/06/2015

A falta de cinco días para que se celebre el pleno de investidura, el candidato a la reelección, Javier Maroto, no tiene garantizada su continuidad.

Las ejecutivas del PNV y del PP de Araba se reúnen hoy para analizar posibles acuerdos en las Juntas Generales de este territorio y en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, después de que el alcalde en funciones, el popular Javier Maroto, haya ofrecido a la oposición un compromiso contra el racismo.

A falta de cinco días para que se celebre el pleno de investidura, el candidato a la reelección, Javier Maroto, no tiene garantizada su continuidad, ya que en las pasadas elecciones obtuvo 9 de los 27 concejales y un pacto de la oposición podría desbancarle.

El máximo dirigente del PNV, Andoni Ortuzar, ya advirtió este sábado de que Maroto tenía una semana para convencerles de que "va a cambiar", porque de lo contrario, si ven que "una institución está mal gobernada", intentarían corregir esa situación. Dos días después de esa advertencia, Maroto ofreció ayer a todos los grupos de la oposición "un compromiso ético" para el acuerdo basado en la lucha contra el racismo y el fraude en las ayudas sociales, independientemente de quién sea la persona que lo cometa.

Según Maroto, este compromiso va "más allá" del gesto solicitado por el PNV, y ha dejado claro que lo hace "desde la convicción" porque no quiere que "nadie pueda relacionar nunca más sus palabras con el racismo". Admite que no ha sido "suficientemente claro" porque hace casi un año dijo que en Vitoria muchos inmigrantes, especialmente magrebíes, viven de las ayudas sociales y no quieren trabajar, afirmaciones que luego matizó, pero la polémica no dejó de crecer y son muchos los colectivos sociales los que le han criticado, al igual que lo han hecho todos los partidos de la oposición.

Por eso, se ha comprometido a que si es reelegido el sábado, uno de sus primeros gestos será reunirse la próxima semana con la plataforma popular Gora Gasteiz, que lucha por una Gasteiz justa frente a la exclusión y que ha pedido a la oposición que llegue a un acuerdo para desalojar a Maroto de la Alcaldía.

Día de reuniones

Tras este movimiento por parte del candidato a alcalde del PP se reunirán hoy la Ejecutiva territorial de los populares vascos, encabezada por el ministro de Sanidad y presidente del partido en Araba, Alfonso Alonso, y la del PNV, con su presidente Xabier Agirre a la cabeza. Sin duda, analizarán este compromiso de Maroto y si es suficiente para que el PNV se desmarque de un pacto de la oposición para desbancarle.

También estará sobre la mesa si el PNV acepta el apoyo del PP para que el candidato nacionalista Ramiro González sea designado diputado general de Araba, puesto que tampoco cuenta con mayoría absoluta y no sería suficiente un hipotético apoyo de los socialistas, dado que el PNV tiene 13 procuradores, el PP 12 y el PSE-EE 5, de los 51 escaños.

La cabeza de lista de EH Bildu a la Alcaldía de Gasteiz, Miren Larrion, que propugna un pacto de la oposición para echar a Maroto de la Alcaldía, ya ha opinado que el compromiso ético del candidato popular "no tiene ninguna credibilidad" y que sólo responde a una "maniobra" porque "ve en peligro" su continuidad como alcalde.