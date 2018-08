Política

Elecciones generales

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E analizan concurrir juntos al Senado

agencias | redacción

22/10/2015

Las cuatro fuerzas del cambio en Navarra han mostrado su disposición a estudiar la posibilidad de presentar una lista unitaria, aunque advierten que las conversaciones están "muy al inicio".

Los cuatro partidos que sustentan al Gobierno de Navarra, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, han iniciado "conversaciones" para intentar alcanzar un acuerdo en torno a una candidatura conjunta al Senado en las próximas elecciones.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha indicado que los grupos del cuatripartito están "muy al inicio" de las conversaciones para intentar presentar una candidatura conjunta y ha señalado que "de entrada hay buena disposición entre todos, pero siempre es una incógnita".

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha señalado que las conversaciones están en su "inicio" y ha opinado que "van a ser positivas para Navarra, sobre todo porque si somos capaces de articular esa candidatura conjunta sería un test para el cambio político y social en Navarra".

A su juicio, "estaríamos en condiciones de revalidar la suma de estas cuatro formaciones políticas la posición de primera fuerza política". Araiz ha añadido que desde EH Bildu dejan "abierta esta posibilidad de que pueda presentarse esta candidatura para el Senado" y ha lamentado que no fuera posible conseguirlo para el Congreso.

Según ha dicho, el objetivo de estas conversaciones "no es hacer una candidatura entre Geroa Bai y EH Bildu, sino que el cambio político y social de las cuatro fuerzas tenga su continuidad".

Sobre este asunto, Laura Pérez, de Podemos, ha indicado que "si no nos gustan las negociaciones de despacho, las de pasillo todavía menos". "Se me comunicó esta posibilidad la semana pasada e inmediatamente convoqué al consejo ciudadano para informar, pero nosotros tenemos un proceso y no queremos que nos marquen los tiempos" ha dicho.

Ha expuesto que "aunque la propuesta pueda ser buena, no entendemos por qué para el Senado sí y para el Congreso no".

En cualquier caso, ha señalado que lo van a valorar porque "el Senado es una Cámara de representación territorial y cuantas más fuerzas aunemos mejor". "Pero hay mucho de qué hablar", ha advertido.

Desde I-E, José Miguel Nuin ha señalado que "no hay negociaciones al respecto". "Sí que nos trasladó Geroa Bai el interés en que ello pudiera cuajar, y nosotros hemos trasladado que si se abre una posibilidad de que sea una coalición la que se forme entre las cuatro fuerzas estaríamos dispuestos a valorar ese escenario", ha apuntado.

Ha indicado que "digo que no hay ninguna negociación porque esa posibilidad está muerta a no ser que Podemos rectifique su posición de concurrir como Podemos a las próximas elecciones". "Si eso no cambia, no hay ningún proceso del que hablar", ha expuesto.