Tras la sentencia de la AN

Miembros de Askapena: 'La absolución es una victoria política'

Agencias | Redacción

04/02/2016

No obstante, Walter Wendelin, Gabriel Basáñez, Unai Vázquez, David Soto y Aritz Gamboa han remarcado que este fallo "de ninguna manera" les repara de "los daños sufridos en los últimos cinco años”.

Así lo han puesto de manifiesto en una rueda de prensa ofrecida hoy en Pamplona, donde han estado respaldados por miembros de Askapena y del movimiento Eleak y la dinámica Libre.

La Fiscalía pedía 6 años de cárcel por colaboración con organización terrorista para Walter Wendelin, Gabriel Basáñez, Unai Vázquez, David Soto y Aritz Gamboa, pero ayer la Audiencia Nacional acordó su absolución al no poder acreditar su vinculación directa con ETA pese a su relación con organizaciones "enmascaradas".

?Contra la represión, lucha popular?

En su comparecencia, Walter Wendelin, en castellano, e Itsaso Lekuona, miembro de Askapena, en euskera, han sostenido que la sentencia es una victoria "ante todo y fundamentalmente política" de todas aquellas personas y organizaciones que han apostado "por la lucha popular como principal medio para imposibilitar al Estado español mantenerse en su política represiva".

No obstante, han remarcado que este fallo "de ninguna manera" les repara de "los daños sufridos en los últimos cinco años: detención incomunicada, riesgo de tortura, encarcelamiento preventivo, dispersión, libertad condicional, bienes bloqueados, familias hipotecadas, retirada del pasaporte, vida bajo control judicial y violación del derecho a la defensa de Askapena, Herriak Aske y Elkartruke durante el juicio".

Rueda de prensa de los miembros de Askapena en Pamplona. Foto: Askapena

Tras apuntar que no están dispuestos a "permitir que todas esas violaciones de derechos pasen desapercibidas y queden en el olvido", han incidido en que su absolución no es "en absoluto garantía alguna" de que no continúe la conculcación de derechos.

En este sentido han apuntado que muchos de sus compañeros están a la espera de juicio y "más de 400 personas siguen padeciendo una brutal y criminal política carcelaria de excepción absolutamente injustificable".