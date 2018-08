Política

Podemos cancela la reunión de la mesa a cuatro en el Congreso

AGENCIAS | REDACCIÓN

09/03/2016

El partido morado ha culpado al PSOE del 'bloquear' la reapertura de la mesa a cuatro, por su negativa a acudir sin Ciudadanos, formación que no había sido invitada.

Podemos ha decidido cancelar la reunión de la mesa a cuatro que había convocado para este miércoles a las 10:00 horas en el Congreso y que pretendía retomar las conversaciones entre PSOE, Compromís, Izquierda Unida-Unidad Popular y el partido morado para formar un gobierno "de progreso" y de coalición, según han informado fuentes de la formación.

El motivo, según han explicado estas fuentes, es que con las ausencias previstas del PSOE y de IU-UP - que dijo que no acudirían si no se sentaban las cuatro fuerzas convocadas - no tenía sentido mantener la reunión y convertir en "acontecimiento" un encuentro entre dos partidos - Podemos y Compromís - cuyos contactos ya son habituales.

En una nota de prensa enviada por Podemos a menos de media hora de que tuviera que dar inicio la reunión, el partido morado ha culpado al PSOE del "bloquear" la reapertura de la mesa a cuatro, por su negativa a acudir sin Ciudadanos, formación que no había sido invitada por defender políticas "incompatibles" con ellos.

Asimismo, en su comunicado Podemos informa que "tras el bloqueo del PSOE a la mesa de negociación a cuatro, que estaba prevista para este miércoles", se mantienen "a la espera" de que los socialistas "se decidan por un gobierno plural y de cambio que acabe con las políticas del PP".

