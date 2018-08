Política

Entrevista

Otegi: 'Es un error no iniciar ya el proceso independentista'

G. P. | EITB.EUS

20/04/2016

Arnaldo Otegi dice que el Estado mantiene "bloqueados" tanto el desarme de ETA como la situación de los presos "para evitar abordar el debate político de fondo".

El secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, aboga por buscar una solución a las consecuencias del conflicto y, a su vez, iniciar el proceso independentista en Euskal Herria. “En estos momentos el proceso independentista no está en marcha y eso es un error”, ha indicado.

En una entrevista en el programa Azpimarra+ de ETB1, Otegi se ha mostrado convencido de que el principal motivo para que ETA decidiera poner fin definitivo a su actividad armada “fue el cambio de estrategia realizado por la izquierda abertzale”.

No obstante, Otegi reconoce que tanto el proceso de desarme de ETA como el tema de los presos “está bloqueado”. “ETA quiere dejar las armas, pero el Estado no quiere saber nada de eso; todos vemos que hay que solucionar el tema de los presos, pero el Estado no lo quiere; el Estado quiere evitar abordar el debate político de fondo y por eso no tiene interés en la disolución de ETA, prefiere una situación de bloqueo”, ha explicado.

En ese sentido, Otegi ha asegurado que el Estado mantiene activos “varios operativos” para “obstaculizar cualquier paso hacia el desarme” de la organización armada. “Su objetivo es que el proceso se pudra”, ha criticado.

Así, cree que la alternativa debe ser la unilateralidad y que, por lo tanto, ETA debería llevar a cabo el proceso de desarme de la manera “más correcta” posible. “Estoy seguro de que el día en que se produzca el desarme el Estado nos golpeará con más rabia”, ha añadido.

Presos y víctimas

Por otro lado, Otegi señala que el objetivo debe ser que la excarcelación de los presos se lleve a cabo “cuanto antes” y subraya que hay que utilizar “todos los recursos” en ese sentido.

“El Estado instrumentaliza a los presos para evitar el inicio del proceso independentista, pero nosotros tenemos que conseguir que los presos se conviertan en parte de ese proceso, aunque la decisión es suya”, ha explicado.

Preguntado por qué no se optó antes por la utilización de las vía legales para lograr la liberación de los presos, el dirigente de Sortu ha señalado que el problema de los presos “no se puede analizar de forma aislada” y que se deben tener en cuenta tanto las diferentes fases que ha habido en las últimas décadas como la pluralidad del Colectivo de Presos Políticos Vascos, “ya que todos no son presos de ETA”.

En cuanto a las disidencias que hay dentro de la izquierda abertzale, Otegi ha reconocido que todavía hay quién piensa que “hay razones para continuar con la lucha armada”. Sin embargo, cree que detrás de esa opinión “hay un punto de frustración” que se acabaría solucionando el tema de los presos, “aunque siempre habrá un riesgo para que existan pequeñas disidencias”.

En cuanto a las víctimas de ETA, Otegi ha dicho que la izquierda abertzale ha dado pasos en su reconocimiento y que seguirá haciendo “más esfuerzos” en ese sentido. “Creo que se habla mucho de las víctimas cuando lo que deberíamos hacer es hablar más con ellas, y nosotros estamos dispuestos a eso”, ha subrayado.

Sin embargo, “las élites políticas instrumentalizan a las víctimas para atacar a la izquierda abertzale. ¿Cuántas veces se ha soñado en este país con el fin de la actividad armada de ETA? Y ahora que ha llegado, en lugar de más tranquilidad, hay más crispación”, ha lamentado.

Proceso independentista

Por otro lado, Otegi ha insistido en que se debe iniciar un proceso independentista desde la unilateralidad, ya que considera imposible llegar a un acuerdo con el Gobierno español sobre el derecho a decidir.

“Nosotros estamos convencidos de que no hay posibilidad para la democratización del Estado. Si alguien lo cree, estamos dispuestos a recorrer ese camino hacia Madrid junto a ellos, pero siempre con una plan ‘B’, para cuando nos digan ‘no’ tengamos una alternativa y hagamos el mismo camino que Cataluña”, ha explicado.

Crisis económica

En cuanto a la gestión realizada por la izquierda abertzale ante la crisis económica, Otegi ha reconocido que no han acertado, ya que marcaron como objetivo principal la solución de las consecuencias del conflicto, “cuando las preocupaciones y los problemas de la sociedad eran otras”.

“Nosotros teníamos una agenda y una propuestas para la solución del conflicto y sus consecuencias, pero nos adentramos en una crisis económica y las preocupaciones de la sociedad eran otras. A pesar de ello seguimos con nuestra agenda y eso fue un error”, ha explicado.

Además, “nos tocó gestionar las instituciones cuando su imagen y a la de la clase política estaba muy deteriorada ante la sociedad”, ha añadido.

Otegi también cree que a pesar de los mensajes positivos que llegan a través “de las élites políticas” podríamos estar ante una nueva crisis.

“El lehendakari Iñigo Urkullu ha asegurado que ha cumplido el 90 % de su programa. Pues bien, es programa no vale, porque seguimos en crisis. A la gente hay que decirle la verdad: que la crisis continúa, que los ricos son cada vez más ricos, que la precariedad laboral ha aumentado y que las condiciones laborales y sociales han empeorado”, ha subrayado.

Debates internos en Sortu y EH Bildu

Sortu inició en otoño un proceso interno de reflexión; EH Bildu hizo lo propio en enero tras los malos resultados obtenidos en las elecciones generales. Preguntado por ambos debates internos, Otegi ha recalcado que hay que diferenciar claramente la izquierda abertzale y EH Bildu.

“EH Bildu no es la izquierda abertzale. EH Bildu ez la casa de todos los independentistas, pero es plural”, ha subrayado.

Así, Otegi reconoce que la izquierda abertzale tiene que seguir dando pasos para cambiar su cultura política. “Entre otras cosas, debemos entender que EH Bildu no es la izquierda abertzale, que EH Bildu no va a realizar las mismas lecturas políticas que la izquierda abertzale. Debemos escuchar más a la gente, para después hacerles llegar nuestra propuesta y que luego la gente sea quién decida”, ha explicado.

Por último, ha vuelto a decir que está dispuesto a ser el candidato a lehendakari de EH Bildu, “si así lo decide la gente”. Sin embargo, Otegi ha insistido en que “más importante que los candidatos son los proyectos políticos” que es el momento de trabajar en ello.