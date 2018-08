Política

Autogobierno

El PNV propone un acuerdo que 'clarifique' el derecho a decidir

Agencias | Redacción

06/05/2016

Ortuzar ha considerado que existen 'mimbres' para que el PNV, EH Bildu y el PSE puedan alcanzar un principio de acuerdo antes de que acabe la legislatura.

El PNV ha propuesto al resto de partidos vascos un documento de bases para actualizar el sistema de autogobierno de Euskadi, en el que constata la necesidad de "clarificar" las condiciones para aplicar el "derecho a decidir" y reitera que las decisiones que adopten los vascos sobre su futuro político, "siguiendo las normas y procedimientos legales", deben ser "respetadas por las instituciones del Estado".

Este borrador ha sido presentado por el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, a los representantes del PSE-EE, PP y UPyD con los que se ha reunido este viernes en el Parlamento, en una ronda de contactos para debatir sobre el posible cambio del estatus político de Euskadi en la que EH Bildu ha decidido no participar.

Ortuzar, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras las reuniones, ha considerado que existen "mimbres" para que el PNV, EH Bildu y el PSE puedan alcanzar un principio de acuerdo antes de que acabe la legislatura para, una vez constituido el nuevo Parlamento tras las elecciones autonómicas de otoño, seguir trabajando para culminar el trabajo en los cuatro años siguientes.

El documento elaborado por el PNV, que en las próximas semanas espera poder reunirse con EH Bildu para debatir sobre este asunto, recoge los principios mínimos sobre los que debería articularse una eventual modificación del estatus político.

Ortuzar ha explicado que se encuentra a la espera de que el portavoz de EH Bildu, Hasier Arraiz, conteste a su petición de reunirse para debatir sobre todas estas cuestiones, un encuentro que confía en que pueda producirse en las próximas semanas.



Reacciones

El portavoz parlamentario del PP, Borja Sémper, ha advertido al PNV de que "se acabó la broma" y ha señalado que su partido "no va a aceptar" que el debate sobre un posible cambio del estatus político se emplee para lograr "la independencia por plazos" a través de "eufemismos como el derecho a decidir".



El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha coincidido con el PP en que la intención de la formación liderada por Ortuzar es "avanzar paso a paso hacia la independencia", por lo que le ha advertido de que "no hay margen para el acuerdo". El PSE, por el momento, no se ha pronunciado tras la reunión con el PNV.